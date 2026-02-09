أخبار العملات الرقمية: انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 70 ألف دولار 📉 هل ستنخفض العملات الرقمية مرة أخرى؟

شهدت العملات المشفرة انتعاشًا حادًا يوم الجمعة الماضي بعد عمليات بيع قياسية دفعت سعر البيتكوين إلى 60 ألف دولار، وأدت إلى موجة تصفية قياسية للمراكز الطويلة في سوق العملات البديلة أيضًا. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انخفضت حدة التقلبات بعد الارتفاع القوي، وشهدنا يوم الاثنين تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 70 ألف دولار. في المقابل، يحاول الإيثيريوم الحفاظ على سعره فوق 2000 دولار.

لا تزال التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق المؤشرات المتداولة محدودة للغاية، بينما تشير حركة سوق الخيارات إلى طلب على التحوط، مما قد يحد من ارتفاع الأسعار. يوم الجمعة، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين تدفقات نقدية صافية داخلة تجاوزت 350 مليون دولار، بينما شهدت الإيثيريوم تدفقات نقدية صافية خارجة تجاوزت 20 مليون دولار. تاريخيًا، خلال فترات انخفاض الأسعار، كان أداء الإيثيريوم أقل من أداء البيتكوين، ويبدو أن أكبر عملة مشفرة تجذب أكبر قدر من الاهتمام عند الحديث عن "شراء العملات عند انخفاضها".

استخدم مايكل سايلور من شركة Strategy (MSTR.US) وسائل التواصل الاجتماعي مجددًا للإشارة إلى الأسواق بأن أي وقت مناسب لشراء البيتكوين. مع ذلك، يتعامل السوق بحذر شديد مع استثمارات Strategy ، إذ تمتلك الشركة حوالي 700 ألف بيتكوين، وتتكبد حاليًا خسارة متوسطة تقارب 10% على هذا المركز .

كما يراقب السوق الوضع في منصة Bithumb الكورية الجنوبية. ففي 6 فبراير، وبسبب خطأ تقني، حوّلت المنصة 620 ألف بيتكوين إلى المستخدمين بينما كانت تحتفظ باحتياطيات تبلغ حوالي 175 بيتكوين فقط. تم إصلاح المشكلة واسترداد ما يقارب 100% من المبلغ، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول الآلية التي سمحت بحدوث هذا السيناريو .

رسم بياني للبيتكوين والإيثيريوم (يومي)

يقل سعر البيتكوين بنحو 43% عن ذروة أكتوبر، وعلى الإطار الزمني اليومي - رغم انتعاش يوم الجمعة - لا يزال يتداول بمؤشر القوة النسبية (RSI) قريبًا من مستويات ذروة البيع.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة لعملتي البيتكوين والإيثيريوم في الولايات المتحدة

المصدر: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

المصدر: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

في عام 2028، سيبلغ إجمالي ديون شركة "ستراتيجي" المستحقة حوالي مليار دولار، لترتفع إلى حوالي 3 مليارات دولار في عام 2029. نظرياً، تمتلك الشركة حالياً سيولة كافية لتغطية التزامات عام 2028 ونحو 30% من مبلغ عام 2029، إلا أنه حتى مع افتراض انخفاض حاد في تكاليف التشغيل السنوية، قد يؤدي ذلك إلى إضعاف سيولتها بشكل ملحوظ. في عام 2030، ستحتاج الشركة إلى سداد 2.8 مليار دولار إضافية، وبحلول عام 2032 ستحتاج إلى سداد 800 مليون دولار أخرى. لا تبدو هذه الأرقام مبالغاً فيها، شريطة عودة سوق البيتكوين الصاعدة.

المصدر: XTB Research, Strategy.com, Bloomberg Finance L.P.