أخبار العملات الرقمية: انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 90 ألف دولار مجدداً 🚩 العملات الرقمية تحت الضغط

تشير بيانات البلوك تشين إلى ارتفاع مخاطر الهبوط. من المرجح أن يتبع عدة أسابيع من التقلبات المنخفضة تاريخيًا تحركٌ سعريٌّ أقوى، مما يعكس استقرارًا مطولًا حول مستوى 90 ألف دولار أمريكي. ويشهد مؤشر

(نبض تدفق التداول بين البورصات)، الذي يقيس نشاط البيتكوين على سلسلة الكتل بين البورصات، انخفاضًا مستمرًا، وهو نمط سبق أيضًا الأسواق الهابطة في عامي 2018 و2022. في الوقت نفسه، وصلت تدفقات البيتكوين إلى منصة باينانس إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2018، مما يشير إلى عزوف واسع النطاق بين المستثمرين عن بيع البيتكوين عند مستويات الأسعار الحالية.