أخبار العملات الرقمية: انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 90 ألف دولار مجدداً 🚩 العملات الرقمية تحت الضغط

على الرغم من الإشارات التيسيرية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدأ برنامج التيسير الكمي التقني وخفض أسعار الفائدة، إلا أن الأسبوع الماضي كان مخيبًا للآمال بالنسبة لمؤشر ناسداك 100 والبيتكوين. فقد انخفض مؤشر أسهم التكنولوجيا الأمريكي الأكبر بأكثر من 2% خلال الجلسات الخمس الماضية، بينما تراجع سعر البيتكوين من أكثر من 94.5 ألف دولار أمريكي عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى حوالي 87 ألف دولار أمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع. صباح الاثنين، استقر سعر أكبر عملة مشفرة قرب 89.5 ألف دولار أمريكي.
- شهدت أحجام تداول البيتكوين الفورية انخفاضًا. في الوقت نفسه، يتراجع النشاط في أسواق المشتقات، بما في ذلك العقود الآجلة، وخاصة الخيارات (المراكز المفتوحة). لا تزال العملات البديلة غير قادرة على التعافي من انهيار 10 أكتوبر، بينما تشير أحجام التداول في المشاريع الصغيرة إلى استمرار ظروف السوق الهابطة. لا يزال سعر البيتكوين يتداول بنحو 30% أقل من ذروته في أكتوبر قرب 126 ألف دولار أمريكي، ويواصل كفاحه لاستعادة زخمه الصعودي.
- تشير بيانات البلوك تشين إلى ارتفاع مخاطر الهبوط. من المرجح أن يتبع عدة أسابيع من التقلبات المنخفضة تاريخيًا تحركٌ سعريٌّ أقوى، مما يعكس استقرارًا مطولًا حول مستوى 90 ألف دولار أمريكي. ويشهد مؤشر IFP (نبض تدفق التداول بين البورصات)، الذي يقيس نشاط البيتكوين على سلسلة الكتل بين البورصات، انخفاضًا مستمرًا، وهو نمط سبق أيضًا الأسواق الهابطة في عامي 2018 و2022. في الوقت نفسه، وصلت تدفقات البيتكوين إلى منصة باينانس إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2018، مما يشير إلى عزوف واسع النطاق بين المستثمرين عن بيع البيتكوين عند مستويات الأسعار الحالية.
بيتكوين والإيثيريوم (H1)
المصدر: xStation5
المصدر: xStation5
المصدر: كريبتو كوانت
تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة
في ظل غياب تحسن واضح في معنويات سوق الأسهم وانتعاش ملحوظ في نشاط التداول في أسواق العملات الرقمية، تبقى مخاطر التراجع مرتفعة رغم قوة المؤشرات الأساسية للعام المقبل. وتشمل هذه المؤشرات موسم أرباح قوي متوقع في الولايات المتحدة، واحتمالية خفض أسعار الفائدة في عام 2026، وتحول محتمل واسع النطاق نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد سجلت صناديق المؤشرات المتداولة مؤخرًا تدفقات داخلية متواضعة فقط خلال فترات ارتفاع الأسعار، بينما شهدت تدفقات خارجية حادة خلال فترات انخفاض السوق.
المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
المصدر: أبحاث XTB، بلومبيرغ فاينانس إل بي
على الرغم من محاولات إنعاش النشاط، تشير المعنويات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة إلى الحذر وانخفاض ملحوظ في الاهتمام بالاستثمار في البيتكوين والإيثيريوم. ويشبه هذا حالة من "إرهاق" السوق واستنزاف الطلب بعد سنوات من المكاسب القوية. في المقابل، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة التي تركز على البيتكوين والإيثيريوم، وحتى سولانا (SOL)، تدفقات نقدية صافية إيجابية الأسبوع الماضي.
المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
التقويم الاقتصادي: استطلاع معهد إيفو، وتضخم منطقة اليورو، وتصريحات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (17.12.2025)
عاجل: انخفاض التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع 🇬🇧 📉 انخفاض سعر صرف GBPUSD بنسبة 0.2%
حصاد الأسواق (17.12.2025)
ملخص اليوم: الدولار يتراجع بعد تقرير الوظائف غير الزراعية؛ النفط الخام (غرب تكساس الوسيط) عند أدنى مستوى له منذ عام 2021 💡