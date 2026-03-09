أخبار العملات الرقمية: ارتفاع سعر البيتكوين رغم عمليات البيع المكثفة في الأسواق العالمية وسط ارتفاع أسعار النفط 📈

تُثبت العملات المشفرة مرة أخرى، بعد الانخفاضات الأخيرة التي أدت إلى تصفية عدد كبير من المراكز في أسواق المشتقات، أن ارتباطها بسوق الأسهم التقليدية لا يزال محدودًا. وبطبيعة الحال، يُقلل هذا من التقلبات قصيرة الأجل استجابةً لتطورات وول ستريت، ولكنه لا يجعل العملات المشفرة تلقائيًا من المستفيدين من حالة النفور من المخاطرة العالمية.
- يرتفع سعر البيتكوين اليوم نحو مستوى 68,000 دولار، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 2.5%، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط بأكثر من 16% وموجة البيع المتتالية في وول ستريت. قبل بضعة أشهر فقط، كان من المرجح أن يعتبر العديد من المشاركين في السوق مثل هذا السيناريو مستبعدًا. حتى الارتفاع القوي في الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات لم يُؤدِّ بعد إلى انخفاض الأسعار.
- يبدو أن الطلب لا يزال قويًا بما يكفي لاستيعاب العرض عند المستويات الحالية. على المدى المتوسط، تبقى منطقة المقاومة الرئيسية حول 74,000-75,000 دولار أمريكي، وهو ما يتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للهبوط الذي بدأ في منتصف يناير، ومستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للهبوط الذي بدأ في أكتوبر 2025.
- أما على الجانب الهبوطي، فيجد البيتكوين حاليًا دعمًا في نطاق 60,000-63,000 دولار أمريكي. وقد أظهرت ردود فعل الأسعار في هذه المنطقة عدة مرات أن الطلب لا يزال قويًا نسبيًا. مع ذلك، فإن أي انخفاض حاد آخر دون 63,000 دولار أمريكي قد يفتح المجال لموجة بيع قوية أخرى.
بيتكوين (إطار زمني يومي واحد)
المصدر: xStation5
