أخبار العملات الرقمية: ارتفاع سعر البيتكوين رغم عمليات البيع المكثفة في الأسواق العالمية وسط ارتفاع أسعار النفط 📈

يرتفع سعر البيتكوين اليوم نحو مستوى 68,000 دولار، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 2.5%، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط بأكثر من 16% وموجة البيع المتتالية في وول ستريت. قبل بضعة أشهر فقط، كان من المرجح أن يعتبر العديد من المشاركين في السوق مثل هذا السيناريو مستبعدًا. حتى الارتفاع القوي في الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات لم يُؤدِّ بعد إلى انخفاض الأسعار.