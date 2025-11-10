امتدّ الإغلاق الحكومي المستمر حاليًا في الولايات المتحدة، والناجم عن نزاع على مشروع قانون الميزانية، ليصبح رسميًا الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. وقد تجاوز الإغلاق السابق الذي استمر 35 يومًا، والذي حدث أيضًا في عهد إدارة دونالد ترامب. وتزداد الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية اتساعًا على الاقتصاد.

أحدث أزمة ناجمة عن الإغلاق الحكومي هي مشكلة تمويل برنامج "SNAP"، أو "برنامج المساعدة الغذائية التكميلية". يعمل هذا البرنامج كدعم لشراء المواد الغذائية للأمريكيين الذين لا يستطيعون إطعام أنفسهم بشكل مستقل. يغطي البرنامج حاليًا 42 مليون شخص، أي ما يعادل حوالي 12% من سكان الولايات المتحدة.

كان البرنامج قادرًا على العمل لبعض الوقت بالاحتياطيات، ولكنها استُنفدت. إن عواقب وقف التمويل أشد وطأة بكثير من مجرد دفع شريحة كبيرة من السكان إلى ما دون مستوى الكفاف. يُعدّ برنامج SNAP جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد والمجتمع الأمريكي. من المثير للإعجاب أن برنامج SNAP يُعدّ من أكثر البرامج فعاليةً من نوعه في الولايات المتحدة وحول العالم.

يُكلّف البرنامج حوالي 100 مليار دولار سنويًا، لكن كل دولار يُولّد ما يُقدّر بـ 1.5-1.8 مليار دولار من النشاط الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لكل مليار دولار دعم ما يقرب من 13,500 وظيفة.

ستمتد آثار تعليق البرنامج عبر الاقتصاد. وسيكون أول الضحايا، بطبيعة الحال، الأفراد المشمولين به. ثانيًا، ستتأثر الشركات ومتاجر التجزئة التي أجرت عمليات شراء بموجب برنامج SNAP، وهذا يشمل بشكل رئيسي وول مارت وكروجر. تُمثّل مدفوعات SNAP نسبةً مئويةً قليلةً من إجمالي نفقات الغذاء في الولايات المتحدة. بالنسبة لوول مارت وحدها، يعني هذا انخفاضًا في الإيرادات يزيد عن 1.5 مليار دولار شهريًا.

سيؤدي الانخفاض الكبير في المبيعات في متاجر التجزئة إلى تسريح العمالة وإحداث دوامة من الركود الاقتصادي في العديد من المجتمعات. وستُشكّل هذه الظاهرة نفسها ضغطًا على ميزانيات الولايات. ستتأثر الولايات الأفقر، حيث الوضع الاقتصادي سيئ أصلًا، بآثار هذه الأحداث بشكل أكثر حدة.

منذ أن بدأ السوق بتجاهل تعليق مدفوعات برنامج SNAP، خسرت وول مارت أكثر من 7% من قيمتها السوقية (أكثر من 57 مليار دولار من حيث القيمة السوقية)، وخسرت كروجر مبلغًا مماثلًا.

WMT.US (H4)

المصدر: xStation5

يكشف التدقيق في الإحصاءات والمواقف السياسية لبعض الولايات والأحزاب في الولايات المتحدة عن خلل جوهري في النظام الأمريكي، ويساعد على فهم سبب استمرار الإغلاق الحكومي رغم عواقبه الاقتصادية الواضحة والمتزايدة الخطورة.

في المقام الأول، يدعو الحزب الجمهوري، الذي يسيطر حاليًا على أهم المناصب في الولايات المتحدة، إلى مكافحة معظم أشكال الضمان الاجتماعي. ويعتبر الحزب الجمهوري كل يوم لا تُدفع فيه الإعانات والإعانات نجاحًا بحد ذاته.