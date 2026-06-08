"أليك" تحصد 3 عقود استراتيجية بقيمة 1.84 مليار درهم لتعزيز مشاريع البنية التحتية والطاقة في الخليج

أعلنت شركة "أليك القابضة" أن شركتها التابعة المملوكة بالكامل، شركة الهدف للإنشاءات الهندسية (Target)، نجحت في الفوز بثلاثة عقود رئيسية ضمن مشاريع الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) في منطقة الخليج، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 500 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1.84 مليار درهم.

من جانبها أوضحت الشركة أن العقود الجديدة تشمل تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعات المتخصصة، بما يعزز من حجم أعمال المجموعة وحضورها الإقليمي في أسواق الخليج. وتمتد فترات تنفيذ المشاريع على مدد متفاوتة، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع الأول 10 أشهر، بينما يمتد المشروع الثاني إلى 21 شهراً، فيما تصل مدة تنفيذ المشروع الثالث إلى 36 شهراً.

الجدير بالذكر أنه أكدت الشركة أن هذه العقود تمثل إضافة نوعية إلى سجل مشاريعها، وتعكس الثقة المتزايدة بقدراتها الفنية والتنفيذية في إدارة المشاريع الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية. كما من المتوقع أن تسهم العقود الجديدة في دعم الإيرادات المستقبلية وتعزيز استقرار التدفقات النقدية خلال السنوات المقبلة.

مضيفة، في إفصاحها إلى سوق دبي المالي، أن الأثر المالي لهذه المشاريع سينعكس تدريجياً على النتائج المالية خلال فترات التنفيذ المختلفة، وذلك وفقاً لسياسة الاعتراف بالإيرادات المعتمدة لديها.

يرى مراقبون أن الفوز بهذه العقود يعزز من مكانة "أليك" كأحد أبرز مزودي خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء في المنطقة، خاصة في ظل استمرار الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية الكبرى في دول الخليج، وما يوفره ذلك من فرص نمو قوية للشركات العاملة في القطاع.