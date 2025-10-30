أمازون: كل الأنظار تتجه نحو AWS واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 🔎

ستُعلن أمازون (AMZN.US) اليوم عن أرباحها للربع الثالث من عام 2025 بعد إغلاق السوق الأمريكية. ويتوقع المستثمرون ربعًا قويًا آخر، على الرغم من وجود حالة من عدم اليقين تُحيط بوتيرة نمو الحوسبة السحابية ومكانة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتشير التوقعات إلى تحقيق إيرادات بقيمة 177.8 مليار دولار أمريكي وأرباح للسهم الواحد بقيمة 1.58 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% و10% على أساس سنوي على التوالي. ويمثل هذا نموًا مطردًا، وإن كان أبطأ بشكل واضح مما كان عليه خلال سنوات الجائحة.

سينصب التركيز الرئيسي على AWS، محرك الربح الحالي لأمازون. ورغم أنها لا تُمثل سوى حوالي 20% من إجمالي الإيرادات، إلا أنها تُولد حوالي 40% من الدخل التشغيلي. وقد انخفض هامش ربح AWS التشغيلي في الربع الأخير من 36% إلى 33%، وانخفضت حصتها السوقية بنحو 2% لصالح مايكروسوفت أزور وجوجل كلاود. وسيكون لأي مؤشر على انتعاش الهامش أو تغيرات في حصة السوق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تأثيرٌ بالغ الأهمية على معنويات السوق.

التوقعات الرئيسية

الإيرادات: 177.8 مليار دولار (+12% على أساس سنوي)

إيرادات AWS: 32.3 مليار دولار (+18% على أساس سنوي)

الخدمات الإعلانية: 17.3 مليار دولار (+21% على أساس سنوي)

متجر على الإنترنت: 66.5 مليار دولار (+8% على أساس سنوي)

خدمات البائعين الخارجيين: 41.9 مليار دولار (+11% على أساس سنوي)

ربحية السهم: 1.57 دولار – 1.58 دولار (+10% على أساس سنوي)

الدخل التشغيلي: 23.7 مليار دولار (+4% على أساس سنوي)

طموحات الذكاء الاصطناعي قيد التدقيق

لا يزال الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لنمو قطاع التكنولوجيا بأكمله. ويتوقع المستثمرون أن توضح الإدارة كيف ستُترجم النفقات الرأسمالية القياسية المرتفعة إلى نمو في الإيرادات مستقبلاً. في الوقت الحالي، يُثقل ارتفاع النفقات الرأسمالية كاهل التدفق النقدي الحر. وتؤكد التعليقات الأخيرة لجيف بيزوس أن الذكاء الاصطناعي هو "الأولوية القصوى" للشركة، ويشمل كل شيء من الخدمات اللوجستية والأتمتة إلى تجارب التسوق الشخصية.

لا يزال سهم أمازون دون أعلى مستوياته التاريخية، على عكس نظرائه من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل ومايكروسوفت وألفابت وإنفيديا. ونظرًا للنتائج القوية التي حققتها مايكروسوفت وألفابت أمس، من المرجح أن يُدقق المستثمرون في تقرير أمازون عن كثب.