مؤشر DAX يرتفع بنسبة 0.5%، وسهم لوفتهانزا يرتفع بنسبة تقارب 5% بعد توصية كيبلر.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس اليوم، كما ارتفع مؤشر داكس النقدي بنسبة تقارب 0.5%. وسجلت جميع قطاعات المؤشر تقريبًا مكاسب.

دعمت الأرباح القوية لشركة لولوليمون أثليتيكا ( LULU.US ) المعنويات الإيجابية تجاه شركتي الأحذية والملابس الألمانيتين أديداس ( ADS.DE ) وبوما ( PUM.DE ).

أعلنت شركة AQR Capital عن مركز بيع على المكشوف في شركة BASF (BAS.DE) ، ومع ذلك، ارتفعت أسهم عملاق الكيماويات اليوم.

تم تخفيض تصنيف سهم إيزي جيت ( EZJ.UK ) من "شراء" إلى "احتفاظ"، وخُفِّض السعر المستهدف إلى 520 بنسًا (من 650 بنسًا). وتشهد أسهم الشركة ارتفاعًا رغم هذا التخفيض.

مؤشر DE40 (الإطار الزمني اليومي)

تحافظ العقود الآجلة لمؤشر داكس على زخمها الصعودي في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع. ويتمثل التحدي الرئيسي أمام المضاربين على الصعود اليوم في تجاوز مستوى 24,500 نقطة، الأمر الذي قد يمهد الطريق لتسجيل مستويات قياسية جديدة.

المصدر: xStation5

المصدر: Bloomberg Finance LP

ارتفعت أسهم لوفتهانزا بعد تقرير كيبلر شوفرو

ارتفعت أسهم لوفتهانزا بنسبة تصل إلى 6.9%، مسجلةً أعلى مستوى لها خلال اليوم منذ أغسطس 2023. رفعت كيبلر شوفرو توصيتها للناقلة الألمانية الرائدة من "محايد" إلى "شراء"، مشيرةً إلى جاذبية متزايدة لنسبة المخاطرة إلى العائد، وعوامل داعمة مع بداية العام المقبل. وتم رفع السعر المستهدف إلى 11 يورو (من 7.50 يورو).

ويشير المحللون إلى أن إمكانات النمو "لا يمكن تجاهلها"، مسلطين الضوء على نجاح إعادة الهيكلة، واحتمالية انتعاش الاقتصاد الأمريكي، وإمكانية إعادة فتح المجال الجوي الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، تُهيئ قيود الطاقة الاستيعابية على مستوى القطاع وانخفاض أسعار الوقود بيئة سوقية داعمة.

في الوقت نفسه، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك ضغوط النقابات العمالية، والمنافسة من شركات الطيران في الشرق الأوسط، وهيكل المجموعة المعقد، والمخاطر التشغيلية.

المصدر: xStation5