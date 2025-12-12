أسهم شركة برودكوم تنخفض بنسبة 5% رغم الأرباح القوية والطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي 🗽

حققت شركة برودكوم (AVGO.US) أداءً قويًا استثنائيًا خلال الربع الأخير، متجاوزةً توقعات وول ستريت بشكل ملحوظ، ومعززةً مكانتها كثاني أكبر المستفيدين من طفرة أشباه الموصلات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بعد شركة إنفيديا. تجاوزت الإيرادات وربحية السهم التوقعات، لكنّ القصة الحقيقية تكمن في توقعات الشركة المستقبلية والنمو المتسارع للطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الشركة أن هوامش الربح ستنخفض نتيجةً لتأثير إيرادات الذكاء الاصطناعي، وهو على الأرجح السبب الرئيسي وراء عمليات جني الأرباح رغم الأرباح القوية.

تجاوزت برودكوم توقعات الإيرادات (18.02 مليار دولار مقابل 17.49 مليار دولار المتوقعة) وربحية السهم (1.95 دولار مقابل 1.87 دولار المتوقعة)، وأصدرت توقعاتها للمبيعات في الربع الأول من السنة المالية الحالية عند 19.1 مليار دولار، مقارنةً بتوقعات محللي بورصة لندن ( LSEG ) البالغة 18.3 مليار دولار.

لا يزال الذكاء الاصطناعي محرك نمو شركة برودكوم.

توقعت الإدارة تحقيق إيرادات بقيمة 19.1 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية، وهو رقم يتجاوز التوقعات بكثير، ما يشير إلى نمو قوي بنسبة 28% على أساس سنوي. والأهم من ذلك، أكد هوك تان أن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي ستتضاعف على أساس سنوي لتصل إلى 8.2 مليار دولار أمريكي في الربع الحالي، مدفوعةً بكلٍ من معالجات التسريع المخصصة (XPUs) ورقائق شبكات الذكاء الاصطناعي. وهذا يُبرز الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لشركة برودكوم في دورة بناء مراكز البيانات الضخمة.

يتسارع زخم الرقائق المخصصة. كشفت برودكوم أنها حصلت على عميل خامس من مراكز البيانات الضخمة لرقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة، وأعلنت أن شركة أنثروبيك هي المشتري الذي لم يُكشف عن اسمه سابقًا والذي يقف وراء طلبية جوجل لرقائق TPU بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي. مع وجود طلبات متراكمة بقيمة 73 مليار دولار أمريكي متعلقة بالذكاء الاصطناعي تشمل معالجات التسريع المخصصة، والمحولات، ومكونات مراكز البيانات للأشهر الثمانية عشر القادمة، فإن وضوح الرؤية للإيرادات المستقبلية قوي بشكل استثنائي بالنسبة لشركة أشباه موصلات.

تبرز شركة برودكوم كبديل رئيسي لشركة إنفيديا.

وتواصل رقائقها المصممة خصيصًا، بما في ذلك وحدات معالجة Tensor Processing Units (TPUs) من نوع Ironwood التابعة لشركة جوجل والتي تستخدمها شركة أنثروبيك، اكتساب زخم متزايد مع سعي مزودي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة إلى التميز في البنية المعمارية والتحكم بشكل أدق في التكاليف. وأكد تان أن العملاء يرغبون بشكل متزايد في "التحكم بمصيرهم" من خلال تطوير معالجات تسريع خاصة بهم، وهو اتجاه هيكلي يفيد برودكوم بشكل مباشر.

لا يزال الأداء الأساسي متميزًا في جميع القطاعات.

نما إجمالي الإيرادات بنسبة 28%، مع ارتفاع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي بنسبة 74% على أساس سنوي.

حلول أشباه الموصلات: 11.07 مليار دولار (+22% على أساس سنوي)، متجاوزة التوقعات.

برمجيات البنية التحتية: 6.94 مليار دولار (+26% على أساس سنوي)، مدعومة بتكامل VMware .

تضاعف صافي الدخل تقريبًا ليصل إلى 8.51 مليار دولار، مما يُبرز قوة الرافعة التشغيلية.

تم رفع توزيعات الأرباح الفصلية إلى 0.65 دولار للسهم، مما يعكس الثقة المستمرة في توليد التدفقات النقدية. تُنفذ برودكوم أعمالها بمستوى يُؤكد مكانتها كمورد رئيسي في منظومة أشباه الموصلات المُخصصة سريعة النمو. مع توقعات بمضاعفة إيرادات الذكاء الاصطناعي، وقاعدة عملاء متنامية، وتراكم طلبات قياسي، تدخل الشركة عام 2026 بواحدة من أقوى مؤشرات النمو في صناعة أشباه الموصلات، حتى مع استمرار التقلبات قصيرة الأجل حول التوقعات. ويبدو أن رد فعل وول ستريت هو جني الأرباح وليس أي تحرك جاد. حققت شركة برودكوم أرباحاً قوية، مع وجود تراكم قياسي في طلبات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: xStation5