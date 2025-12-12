الولايات المتحدة: التقييمات وسط موجة إلغاء القيود التنظيمية

- لولوليمون ترتفع أسهمها مع احتمال تغيير استراتيجيتها
- شركات تعدين الذهب تستفيد من ارتفاع أسعار المعادن الثمينة
- برودكوم تخيب الآمال بتوقعات مبيعاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- ترامب يمنع تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات
- وعد بتخفيف القيود التنظيمية يدفع أسهم شركات القنب للارتفاع
في بداية جلسة تداول يوم الجمعة في الولايات المتحدة، لوحظ استمرار حالة التوتر التي سادت أمس. يوم الخميس، انخفضت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بأكثر من 1%، لكن مع نهاية الجلسة، تمكن المشترون من الحفاظ على زخمهم. بدأت الجلسة بانخفاض في أسعار عقود مؤشر 100 الأمريكي بنسبة تقارب 1%. قد يحاول السوق مجدداً التشكيك في استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، ومدى كفاية التخفيضات المتوقعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
سيلقي أوستن غولسبي، عضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية والمعروف بنهجه المتحفظ في خفض أسعار الفائدة، خطابه اليوم. ومن المتوقع أن تكشف هذه الكلمات عن وجهة نظر اللجنة المتشددة.
وقع دونالد ترامب مرسوماً يمنع الولايات من إصدار قوانين محلية تتعلق بالذكاء الاصطناعي. أمام وزير التجارة 90 يوماً لتقييم القوانين الحالية على مستوى الولايات التي قد تتعارض مع الوثيقة الجديدة التي كُتبت بالتعاون الوثيق مع ممثلين عن شركات جوجل، وإنفيديا، وأوبن إيه آي، وآبل.
مؤشر US100(D1)
المصدر: xStation5
يُلاحظ في الرسم البياني تشكيلٌ قد يتحول إلى نمط رأس وكتفين ممتد. بالنسبة للمشترين، يتمثل التحدي الرئيسي في الحفاظ على مستويات فيبوناتشي 23.6 و50، مما سيُتيح لهم دحض سيناريو التحقق. ولن يقتصر دعم الطلب على مستويات فيبوناتشي فحسب، بل سيشمل أيضًا المتوسط المتحرك الأساسي لـ 100 يوم. ومن الجدير بالذكر أيضًا ملاحظة تقارب مفاجئ بين خط الإشارة ومتوسط مؤشر MACD، مما قد يُشير إلى أولى علامات ضعف التقييم.
أخبار الشركات:
- لولوليمون (LULU.US) - ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 12% بعد استقالة الرئيس التنفيذي الحالي.
- برودكوم (AVGO.US) - انخفضت أسهم الشركة المتخصصة في تصنيع الإلكترونيات بأكثر من 7% بعد توقعات مبيعات مخيبة للآمال.
- روبلوكس (RBLX.US) - انخفضت أسهم منصة الألعاب الإلكترونية بنحو 4% بعد تلقيها توصية سلبية من أحد البنوك الاستثمارية.
- إيلي ليلي (LLY.US) - تخطط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتسريع دورة ترخيص الأدوية.
- نيومونت كورب (NEM.US) - تستفيد شركات تعدين الذهب من ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، حيث نمت الشركة بنسبة 1.5%.
- كوانكس بيلدينغ (NX.US) - حققت الشركة المصممة والمصنعة لمكونات البناء نموًا بنسبة 25% بعد تجاوزها التوقعات بشكل ملحوظ في نتائج الربع الرابع. وبلغت ربحية السهم 83 سنتًا مقارنة بتوقعات بلغت حوالي 52%، بينما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي المبيعات.
- لوكهيد مارتن (LMT.US) - خفضت سويسرا طلبها على طائرات F-35A للحفاظ على الميزانية الحالية المخصصة لتنفيذ الطلبية بعد ارتفاعات غير متوقعة في الأسعار.
- كانوبي غروث (CGC.US) - تشهد الشركات العاملة في إنتاج وتوزيع الماريجوانا نموًا بعد تصريحات دونالد ترامب، الذي أعلن رفع بعض القيود المتعلقة بتجارة هذه المادة. وارتفع السعر بنحو 25%.
