أمازون الربع الأول من عام 2026: هل هذه هي اللحظة التي يبدأ فيها الذكاء الاصطناعي في تحقيق عوائد مجزية؟

تُعلن أمازون عن أرباحها للربع الأول من عام 2026 في وقتٍ يتزايد فيه تركيز السوق على دورها كركيزة أساسية في البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز على كونها مجرد منصة للتجارة الإلكترونية. يُعدّ هذا التحوّل في الرؤية بالغ الأهمية، إذ يُحوّل التركيز من سرعة النمو إلى جودته واستدامته.

ويكمن وراء هذا النجاح دورة استثمارية قياسية، حيث تقترب النفقات الرأسمالية من 200 مليار دولار أمريكي سنويًا. في هذا السياق، تُقيّم أمازون في آنٍ واحد كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكشركة مُطالبة بإثبات أن هذا الحجم من الاستثمار يُترجم بالفعل إلى عوائد حقيقية. ونتيجةً لذلك، لن يُفسّر هذا التقرير المالي على أنه مجرد مجموعة من الأرقام المنفصلة، ​​بل كاختبارٍ لمدى تأثير هذا التوظيف الرأسمالي الضخم على تحسين جودة نموذج أعمالها بشكل عام.

توقعات السوق للربع الأول من عام 2026

تشير التوقعات المُجمعة إلى ربعٍ مستقر نسبيًا، حيث لا يكمن السؤال الرئيسي في مستوى النمو بحد ذاته، بل في تكوينه وجودته.

الإيرادات: ١٧٧-١٨٨ مليار دولار أمريكي (نمو سنوي ١٣-١٤٪)

ربحية السهم: ١.٦١-١.٦٥ دولار أمريكي

خدمات أمازون السحابية ( AWS ): نمو بنسبة ٢٥٪ أو أكثر، مدعومًا بالطلب القوي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي

النفقات الرأسمالية: مستدامة عند مستوى مرتفع للغاية، مدفوعة بالاستثمار المتواصل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

الأمر الأكثر أهمية هو أن السوق لم يعد يفسر هذه الأرقام بطريقة خطية. يلعب كل قطاع الآن دورًا مختلفًا في الصورة العامة، حيث تعمل خدمات أمازون السحابية (AWS) كمحرك لإعادة تقييم السوق، والإعلان كعامل استقرار ذي هوامش ربح عالية، والتجزئة كعمود فقري للتدفقات النقدية للنموذج بأكمله.

خدمات أمازون السحابية والذكاء الاصطناعي: من الحوسبة السحابية إلى بنية الذكاء الاصطناعي التحتية

تُصبح خدمات أمازون السحابية (AWS) الركيزة الأساسية لقصة الاستثمار برمتها. لم تعد مجرد شركة سحابية، بل أصبحت بشكل متزايد بنية تحتية لتطوير وتسويق الذكاء الاصطناعي.

سيركز السوق على قدرة AWS على الحفاظ على نمو بنسبة 25% أو أكثر، ولكن هناك سؤال لا يقل أهمية حول جودة هذا النمو. ويُعدّ محور الاهتمام العلاقة بين الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي والربحية، والتي قد تتعرض لضغوط من ارتفاع تكاليف الحوسبة.

ومن العناصر الرئيسية الأخرى تطوير رقائق السيليكون الداخلية، مثل Trainium وGraviton. لم تعد هذه الرقائق مجرد جزء من استراتيجية تكنولوجية، بل محاولة للسيطرة بشكل أكبر على اقتصاديات منظومة AWS وتقليل الاعتماد على موردي وحدات معالجة الرسومات الخارجية.

في الوقت نفسه، يبقى تحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي نقطة مرجعية أساسية. ويُعتبر المستوى الذي سبق ذكره، والذي يبلغ حوالي 15 مليار دولار أمريكي من الإيرادات السنوية من الخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، معيارًا متزايد الأهمية لتقييم ما إذا كانت أمازون قد دخلت مرحلة تسارع أم لا تزال في المراحل الأولى من التبني.

التجزئة والإعلان: استقرار في ظل التحول

لا يزال قطاع التجزئة أقل جاذبية من الناحية التحليلية، ولكنه لا يزال يلعب دورًا محوريًا في نموذج أعمال أمازون. فهو المصدر الرئيسي للتدفقات النقدية المستقرة التي تمول دورة استثمارات أمازون المكثفة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

سيولي السوق اهتمامًا بالغًا لاستقرار هوامش الربح في أمريكا الشمالية، والمتوقع أن تبقى ضمن نطاق خانة الآحاد المنخفضة. والسؤال الأهم هو ما إذا كانت الأتمتة والتحول التكنولوجي المستمران سيؤديان إلى مكاسب حقيقية في الكفاءة التشغيلية، أم أنهما سيُقابلان بارتفاع التكاليف الهيكلية.

لا يزال الإعلان أحد أكثر القطاعات ربحية في منظومة أمازون، ولكن دوره في الدورة الحالية يتمحور حول الاستقرار أكثر من إعادة تقييم الوضع الحالي. فهو لا يزال يُولّد تدفقات نقدية عالية الجودة تدعم المرحلة الأكثر كثافة رأسمالية في تطوير أمازون.

النفقات الرأسمالية: ثمن المستقبل

لا يزال حجم الاستثمار الرأسمالي أحد أبرز نقاط التوتر بين الشركة والسوق. تمر أمازون بمرحلة تُعد فيها النفقات الرأسمالية أساسًا للميزة التنافسية المستقبلية، ومصدرًا للضغط قصير الأجل على الأداء المالي.

من جهة، يسود التوجه نحو بناء بنية تحتية متطورة طويلة الأمد في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يُعد الإنفاق الحالي استراتيجياً بطبيعته ويهدف إلى ضمان الريادة لسنوات قادمة. في هذا السياق، يُشكل حجم الاستثمار عائقاً أمام دخول السوق وركيزة أساسية لهيمنة AWS مستقبلاً.

من جهة أخرى، يُركز السوق بشكل متزايد على سرعة العائد من هذه الاستثمارات. فارتفاع الإنفاق الرأسمالي في ظل التحول التكنولوجي الهيكلي يُشكل ضغطاً على التدفق النقدي الحر وحساسية أكبر لأي تأخير في تحقيق الربحية من الذكاء الاصطناعي.

ونتيجة لذلك، سيُقيّم التقرير بشكل أقل بناءً على حجم الاستثمار نفسه، وأكثر بناءً على ما إذا كان يُحسّن بالفعل من اقتصاديات AWS ونموذج الأعمال الأوسع.

هامش الخطأ محدود

تُسعّر أسهم أمازون حاليًا بعلاوة واضحة نظرًا لاستثماراتها في الذكاء الاصطناعي، مما يعني أن هامش الخطأ ضئيل. لا يتوقع السوق نموًا فحسب، بل نموًا ذا جودة عالية.

تشمل أبرز العوامل المؤثرة زخم خدمات أمازون السحابية (AWS)، وهوامش الربح التشغيلية للحوسبة السحابية، وسرعة تحويل عائدات الذكاء الاصطناعي، ومسار التدفق النقدي الحر في بيئة ذات نفقات رأسمالية مرتفعة.

في هذا السياق، قد يُقابل حتى التقرير الجيد بتقييم محايد إذا لم يؤكد انتقال أمازون من مرحلة الاستثمار المكثف إلى مرحلة نمو أكثر كفاءة وجودة.

