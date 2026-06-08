افتتاح السوق الأمريكي: انتعاش ناسداك مع انخفاض النفط 📈 ارتفاع إنتل وكورنينج

تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية انتعاشاً بعد موجة البيع الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي بلغت ذروتها بانخفاض مؤشر ناسداك بأكثر من 4% يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 1.5% لتصل إلى 29,300 نقطة، بينما تتعافى مؤشرات ستاندرد آند بورز 500، وراسل 2000، وداو جونز أيضاً، وإن كان ذلك بدرجة أقل، حيث تتركز المكاسب في أسهم التكنولوجيا وقطاع أشباه الموصلات. ويكاد جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم يخلو من البيانات. وأظهرت البيانات الأوروبية انخفاضاً حاداً في الطلبات الصناعية الألمانية، وتراجعاً في معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، التي جاءت أعلى بقليل من التوقعات، لكنها ظلت سلبية للغاية. في غضون ذلك، انخفضت أسعار خام برنت من حوالي 94 دولاراً إلى 93 دولاراً للبرميل، مما يدعم تحسناً في معنويات السوق بشكل عام.

وصرح دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات وشيكاً، بينما أفادت التقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب خططاً لشن ضربة انتقامية ضد إيران في أعقاب القصف الإيراني الأخير. تُفسّر الأسواق هذه التطورات كمؤشر على انحسار التوترات الجيوسياسية.

ووفقًا لموقع "ذا إنفورميشن"، تُشير التقارير إلى أن جوجل وإنفيديا تُفكّران في إنتل كمُصنِّع احتياطي للرقائق. وقد ساهم هذا الخبر في انتعاش أسهم إنتل بعد انخفاضها الأخير، حيث ارتفعت بنحو 8%.

قد توصلت أمازون إلى اتفاق مع كورنينج بشأن إنتاج الألياف الضوئية في الولايات المتحدة. وافتتحت أسهم أمازون التداول بارتفاع يقارب 7% قبل أن تتراجع جزئيًا.

US100 (H1)

المصدر: xStation

المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

ستراتيجي (MSTR)

تشهد أسهم شركة ستراتيجي انتعاشًا بعد أحد أسوأ أسابيعها في تاريخها. فقد السهم أكثر من 24% الأسبوع الماضي، مسجلًا أضعف أداء أسبوعي له منذ انهيار سوق العملات الرقمية عقب إفلاس FTX في نوفمبر 2022. لم يقتصر الضغط على الأسهم على تصحيح سعر البيتكوين فحسب، بل شمل أيضًا قرار الشركة بيع جزء من حيازاتها من البيتكوين لأول مرة منذ عام 2022.

في الوقت نفسه، تلتزم ستراتيجي باستراتيجيتها طويلة الأجل لتجميع البيتكوين. أعلنت الشركة عن شراء 1550 بيتكوين إضافية بقيمة تقارب 101 مليون دولار أمريكي. بالنسبة للمستثمرين، يعزز هذا القرار وجهة نظر فريق إدارة مايكل سايلور بأن تراجعات السوق لا تزال تمثل فرصًا لزيادة الاستثمار في الأصول الرقمية. وبالتزامن مع انتعاش البيتكوين بنسبة تقارب 4%، ارتفعت أسهم ستراتيجي بنسبة 4% تقريبًا.

كورنينج (GLW)

تتصدر كورنينج عناوين الأخبار اليوم بعد إعلانها عن اتفاقية متعددة السنوات مع أمازون لتزويدها بالألياف الضوئية اللازمة لتوسيع البنية التحتية لمراكز البيانات في الولايات المتحدة. وتعزز هذه الصفقة، التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مكانة كورنينج كإحدى الشركات الرائدة في الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وتكتسب حلول الألياف الضوئية التي تقدمها الشركة أهمية متزايدة في بناء مراكز البيانات الحديثة، حيث تُمكّن من الاتصال فائق السرعة بين الخوادم ومعالجات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للشبكة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الاستثمار في خلق حوالي 1000 وظيفة في منشآت كورنينج بولاية كارولاينا الشمالية. وقد لاقى الإعلان استحسان المستثمرين، مما رفع سعر السهم بأكثر من 9%، مسجلاً مستويات قياسية جديدة.

أمازون (AMZN)

بالنسبة لأمازون، تُمثل الاتفاقية مع كورنينج خطوة أخرى في تسريع وتيرة بناء البنية التحتية اللازمة لدعم الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويُحفز الطلب المتزايد على قوة الحوسبة الاستثمارات ليس فقط في المعالجات ومراكز البيانات، بل أيضاً في حلول الشبكات المتقدمة القادرة على التعامل مع كميات هائلة من حركة البيانات.

رغم أن رد فعل السوق كان أكثر اعتدالًا مقارنةً بحالة كورنينج، ارتفعت أسهم أمازون بنحو 1%. ينظر المستثمرون إلى الاتفاقية في المقام الأول كخطوة استراتيجية لتأمين المكونات الأساسية لبنية الذكاء الاصطناعي للشركة، والتي أصبحت أحد أهم محركات نمو أمازون.

إنفيديا (NVDA)

أعلنت إنفيديا عن شراكة مع شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية، تركز على تقنيات الذاكرة المتقدمة المستخدمة في منظومة مصانع الذكاء الاصطناعي المتنامية للشركة. يحمل هذا التعاون أهمية استراتيجية، إذ تُعد ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) من أهم المكونات التي تُشغل الجيل القادم من مُسرّعات الذكاء الاصطناعي.

رحب السوق بالإعلان، حيث ارتفعت أسهم إنفيديا واستمرت في كونها أحد المحركات الرئيسية لقوة قطاع أشباه الموصلات.

مارفيل تكنولوجي (MRVL)

تُعدّ مارفيل تكنولوجي من بين الشركات الأقوى أداءً اليوم بعد اختيارها للانضمام إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500. عادةً ما يؤدي الانضمام إلى هذا المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية إلى تدفقات رأسمالية تلقائية من الصناديق السلبية وصناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع المؤشر.

يُبرز هذا الإعلان الدور المتنامي لشركة مارفيل في منظومة الذكاء الاصطناعي. تتخصص الشركة في رقائق الشبكات المتقدمة وحلول مراكز البيانات، وهي عناصر أساسية لنشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تقارب 8%، بينما تجاوزت مكاسبها 200% منذ بداية العام، مما يجعل مارفيل من أبرز المستفيدين من الارتفاع المستمر في أسهم الذكاء الاصطناعي.

فليكس (FLEX)

أُضيفت فليكس أيضًا إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما ساهم في ارتفاع سعر سهمها بنسبة تقارب 5%. تُعدّ الشركة من أكبر مزودي حلول التصنيع وسلاسل التوريد في العالم لقطاعي التكنولوجيا والصناعة.

يعكس انضمامها إلى المؤشر نمو حجم الشركة وتحسن وضعها المالي. بالنسبة للمستثمرين، لا تقتصر فوائد الانضمام إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة الظهور فحسب، بل قد تجذب أيضًا استثمارات مؤسسية إضافية مع مرور الوقت.

نوريكس ثيرابيوتكس (NRIX)

حققت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية نوريكس ثيرابيوتكس مكاسب قوية بعد إعلانها عن تعاون مع شركة روش يركز على تطوير وتسويق عقار بيكسوبروتينج. وقفز السهم بنحو 24% عقب الإعلان.

يرتكز البرنامج على تقنية تحلل البروتين بهدف علاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية. وتعزز الشراكة مع إحدى الشركات الدوائية الرائدة عالميًا مصداقية منصة أبحاث نوريكس بشكل كبير، وقد تُسرّع من وتيرة تطوير العلاج. ويشير رد فعل السوق القوي إلى أن المستثمرين يرون إمكانات تجارية طويلة الأجل واعدة في هذا التعاون.

مخططات إنتل وكورنينج (الفاصل الزمني D1)

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5