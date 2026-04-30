أمازون تبدأ عام 2026 بنتائج قوية، لكن السوق يركز على وتيرة تحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي!

أعلنت أمازون عن نتائجها للربع الأول من عام 2026، والتي أظهرت استمرار الشركة في الحفاظ على وضع تشغيلي قوي للغاية. ومع ذلك، لا يزال رد فعل السوق سلبياً بشكل واضح. فقد انخفض سعر السهم في التداولات المسائية، مما يشير إلى أن المستثمرين لا يشككون في جودة أعمال الشركة نفسها، بل يشعرون بخيبة أمل إزاء عدم وجود تسارع ملحوظ في قطاعات النمو الرئيسية.

بلغت الإيرادات 181.5 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 177.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل أداءً أفضل بكثير من التوقعات ويؤكد استمرار توسع نطاق أعمال الشركة. وبلغ الدخل التشغيلي 23.85 مليار دولار أمريكي، وهو أيضاً أعلى بكثير من التوقعات، بينما ارتفع هامش الربح التشغيلي إلى 13.1%، مما يعكس التحسينات المستمرة في كفاءة الأعمال بشكل عام. وبلغت ربحية السهم 2.78 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 1.62 دولار أمريكي؛ إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل ملحوظ نتيجة مكسب لمرة واحدة متعلق بإعادة تقييم استثمار أمازون في شركة أنثروبيك، مما يشوه صورة الربحية التشغيلية الحقيقية.

أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2026

الإيرادات: 181.5 مليار دولار أمريكي مقابل 177.23 مليار دولار أمريكي متوقعة، متجاوزة التوقعات بشكل واضح، مع استمرار نمو حجم العمليات بشكل مستقر.

الدخل التشغيلي: 23.85 مليار دولار أمريكي مقابل 20.75 مليار دولار أمريكي متوقعة، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية أقوى من المتوقع وربحية أعلى.

هامش الربح التشغيلي: 13.1% مقابل 11.7% متوقعة، مما يؤكد تحسن هيكل التكاليف وزيادة مساهمة القطاعات الأكثر ربحية.

ربحية السهم: 2.78 دولار أمريكي مقابل 1.62 دولار أمريكي متوقعة، ولكنها متضخمة بشكل ملحوظ بسبب مكسب لمرة واحدة، مما يحد من تفسيرها كنتيجة تشغيلية بحتة.

خدمات أمازون السحابية (AWS): 37.59 مليار دولار أمريكي مقابل 36.68 مليار دولار أمريكي متوقعة، بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي مقابل 25.7% متوقعة، مما يؤكد استمرار الزخم القوي في قطاع الحوسبة السحابية.

النفقات الرأسمالية: 44 مليار دولار أمريكي من أصل 200 مليار دولار أمريكي مخططة لعام 2026 بأكمله.

قطاعات الأعمال

لا تزال خدمات أمازون السحابية (AWS) الركيزة الأساسية للنمو ومحور التركيز الرئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي. حقق هذا القطاع إيرادات بلغت 37.6 مليار دولار، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 28% متجاوزًا التوقعات. ويُعد هذا أيضًا أعلى معدل نمو خلال عدة فصول، مما يؤكد استمرار الطلب على البنية التحتية السحابية والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ورغم قوة النمو، إلا أنه لم يُظهر تسارعًا ملحوظًا مقارنةً بتوقعات المستثمرين، مما حدّ من ردة فعل السوق الإيجابية.

يُمثل قطاع التجارة الإلكترونية ركيزة أساسية لأعمال أمازون. فقد بلغت إيرادات المتاجر الإلكترونية 64.25 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات أيضًا، مما يُبرز مرونة أعمال التجزئة الأساسية رغم ازدياد المنافسة. كما لوحظ نمو في خدمات البائعين الخارجيين والإعلانات، حيث بلغت إيراداتها 17.24 مليار دولار، وتواصل تحقيق نمو برقمين، مما يزيد تدريجيًا من مساهمتها في الربحية الإجمالية.

النفقات الرأسمالية والتوقعات

يُعدّ حجم الاستثمار الرأسمالي عنصرًا أساسيًا في التقرير، إذ يعكس السباق العالمي المحتدم في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة. تُنفّذ أمازون حاليًا أحد أكثر برامج الاستثمار طموحًا في قطاع التكنولوجيا، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي نفقاتها الرأسمالية إلى حوالي 200 مليار دولار أمريكي في عام 2026. وفي الربع الأول وحده، تجاوزت النفقات الرأسمالية 44 مليار دولار أمريكي، مما يُبرز التوسع السريع لمراكز البيانات وبنية AWS التحتية.

يعني تزايد حجم الإنفاق الرأسمالي أن السوق يُحوّل تركيزه من أداء الأرباح الحالي إلى مدى سرعة ترجمة هذه الاستثمارات إلى تسارع مستدام في نمو الحوسبة السحابية وتحقيق عائدات مُجدية من الذكاء الاصطناعي.

التوقعات والاستنتاجات

لا تزال أمازون واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تنوعًا وكفاءة تشغيلية في العالم. ويُوفّر النمو المستقر للتجارة الإلكترونية، والدور المتنامي للإعلان، والمكانة القوية لـ AWS، أساسًا متينًا لمزيد من التوسع. ومع ذلك، يُشير رد فعل السوق الحالي إلى أن النتائج القوية وحدها لم تعد كافية في ظل بيئة تتسم بتوقعات عالية للغاية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

حققت الشركة نتائج مالية قوية للغاية، لكنها لم تُحقق تسارعًا واضحًا في مسار النمو الذي كان المستثمرون يتطلعون إليه.

ويعكس رد فعل السوق أيضًا تحولًا أوسع في كيفية تقييم أمازون. فبعد أن كان تجاوز التوقعات غير كافٍ، بات الأهم هو ما إذا كانت الشركة تُحقق تسارعًا ملموسًا في قطاعاتها الأكثر تطلعًا للمستقبل. ويركز المستثمرون الآن بشكل أساسي على ديناميكيات نمو خدمات أمازون السحابية (AWS) وسرعة تحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي، معتبرين هذين العاملين محركين رئيسيين لإعادة التقييم في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، أصبح حجم الإنفاق الرأسمالي مصدرًا إضافيًا للغموض. فبينما يُعدّ هذا الإنفاق مُبررًا استراتيجيًا، إلا أن ارتفاعه يُثير تساؤلات حول مدى سرعة ترجمة هذه الاستثمارات إلى تدفقات نقدية حرة أعلى وربحية مُحسّنة على المدى المتوسط.

ونتيجةً لذلك، لا تزال أمازون في مرحلة انتقالية، حيث سيكون المتغير الرئيسي هو سرعة تحوّل خدمات أمازون السحابية (AWS) في سياق الذكاء الاصطناعي، والقدرة على تحويل الاستثمارات الرأسمالية القياسية إلى تسارع مُستدام في نمو الإيرادات والأرباح.