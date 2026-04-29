أمازون تحت ضغط التوقعات رغم النتائج القوية للغاية!

كان رد فعل السوق على أرباح أمازون سلبياً بشكل واضح، على الرغم من أن التقرير نفسه لا يُمكن وصفه بالضعيف. انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 3% في التداولات المسائية، مما يُشير إلى أن المستثمرين لا يُشككون في أساسيات الشركة، بل يُبدون خيبة أملهم من حجم المفاجأة الإيجابية مقارنةً بالتوقعات العالية جداً.

أعلنت أمازون عن نتائج قوية جداً للربع الأول من عام 2026. بلغت الإيرادات 181.5 مليار دولار، مقارنةً بتوقعات بلغت 177.2 مليار دولار، بينما وصل ربح السهم إلى 2.78 دولار، متجاوزاً بذلك التوقعات بشكل واضح. وكان الدخل التشغيلي أكثر إثارة للإعجاب، حيث بلغ 23.85 مليار دولار، متجاوزاً أيضاً توقعات السوق بشكل كبير. في الوقت نفسه، تحسن هامش الربح التشغيلي إلى 13.1%، مما يؤكد استمرار التحسن في كفاءة الأعمال بشكل عام.

على مستوى القطاعات، برزت خدمات أمازون السحابية (AWS) بشكل خاص، حيث حققت إيرادات بلغت 37.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي، مسجلةً بذلك أقوى زخم نمو لها منذ عدة أرباع. لا تزال هذه نتيجة قوية للغاية، ولكن في سياق الخطاب الأوسع حول تسارع نمو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ربما كان السوق يتوقع إشارةً أوضح على عودة التسارع وتأثيرات حجمية أكبر.

من العوامل المهمة التي تؤثر على صافي الدخل مكسب محاسبي لمرة واحدة مرتبط بإعادة تقييم استثمار أمازون في شركة أنثروبيك. وقد عزز هذا الحدث ربحية السهم بشكل ملحوظ، وجعل حجم تجاوز الأرباح للتوقعات يبدو ضخمًا للغاية. ومع ذلك، لا يعكس هذا بشكل كامل الربحية التشغيلية الأساسية، مما يجعل جزءًا من السوق ينظر إلى النتائج بحذر أكبر.

في سياق أوسع، تظل أمازون شركة قوية من حيث الجوهر. فالتجارة الإلكترونية لا تزال تحقق نموًا مستقرًا، والإعلانات لا تزال تتوسع بمعدل من رقمين، وخدمات أمازون السحابية (AWS) لا تزال محركًا رئيسيًا لتحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي في المستقبل. في الوقت نفسه، يركز السوق بشكل متزايد ليس فقط على النتائج المطلقة، بل على زخمها مقارنةً بتوقعات المستثمرين المرتفعة للغاية.

يعكس رد الفعل الحالي ديناميكية كلاسيكية تُلاحظ في الشركات التي يتم تسعيرها بناءً على توقعات نمو قوية. حققت أمازون نتائج جيدة للغاية، لكنها لم تُحدث تغييرًا جوهريًا في التوقعات المتعلقة بوتيرة تسارع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. يدفع غياب مفاجأة إيجابية واضحة في هذا المجال المستثمرين إلى توخي الحذر، وجني الأرباح على المدى القصير.

ونتيجةً لذلك، لا يتفاعل السوق مع ضعف أساسيات الشركة، بل مع حقيقة أن التقرير لم يُحقق اختراقًا كافيًا مقارنةً بالتوقعات المرتفعة أصلًا. ويتجه التركيز الآن إلى ما إذا كانت الفصول القادمة ستشهد تسارعًا أوضح في خدمات أمازون السحابية (AWS) وتحقيقًا أكبر للعائدات من توجه الذكاء الاصطناعي.

المصدر: xStation5