أمازون تزيد استثماراتها في الهند. هل يمكن أن يكون هذا حافزاً للنمو؟

أعلنت شركة أمازون دوت كوم عن خططها لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار أمريكي في الهند بحلول عام 2030، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، ونمو الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة. ويأتي هذا الاستثمار استكمالاً لإنفاق سابق بلغ حوالي 40 مليار دولار أمريكي، ويشمل تطوير البنية التحتية المادية والرقمية. وتتوقع الشركة توفير ما يقارب مليون وظيفة، تشمل وظائف مباشرة وغير مباشرة وموسمية، مما سيسهم في توسيع شبكتها التجارية وشبكة التجارة الإلكترونية.

تعتزم أمازون إطلاق ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع التوجه العالمي لشركات التكنولوجيا الكبرى نحو الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا الإعلان عقب خطة مايكروسوفت لاستثمار 17.5 مليار دولار أمريكي في الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية، والتزام جوجل باستثمار 15 مليار دولار أمريكي في مراكز البيانات، مما يُبرز الأهمية المتزايدة للهند كمركز تكنولوجي رئيسي خارج الولايات المتحدة.

قد يصل إجمالي استثمارات أمازون في الهند إلى حوالي 75 مليار دولار أمريكي، لتشمل الخدمات اللوجستية، ومراكز البيانات، وتطوير الحوسبة السحابية، ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يُتوقع أن يزيد من حجم الصادرات التي تتم عبر منصتها. من منظور التقييم، يدعم هذا النمو المتوقع في الإيرادات على المدى الطويل، على الرغم من أنه يستلزم استمرار النفقات الرأسمالية المرتفعة. سيراقب السوق عن كثب ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستُترجم إلى تحسين هوامش ربح خدمات أمازون السحابية (AWS) في المنطقة، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

من الناحية الجيوسياسية، تُصبح الهند ساحة تنافسية لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم. وتستثمر أمازون ومايكروسوفت وجوجل مبالغ طائلة لبناء مركز استراتيجي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. يُرسل هذا إشارة واضحة إلى أن الهند سوق ذات أهمية استراتيجية، وليست مجرد قاعدة إنتاج منخفضة التكلفة. وقد تستفيد المؤشرات المحلية مثل مؤشري Nifty وSensex، بالإضافة إلى الشركات المرتبطة بالبنية التحتية والاتصالات ومراكز البيانات، من هذا التدفق الرأسمالي.

تُحقق أمازون الهند حاليًا إيرادات سنوية تُقارب 3 مليارات دولار أمريكي، بحصة سوقية تتراوح بين 30 و35% من سوق التجارة الإلكترونية المحلية. ومن المتوقع أن يُضاعف الاستثمار المُخطط له الإيرادات بحلول عام 2030 بفضل قاعدة أكبر من البائعين، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتوسيع نطاق اشتراكات برايم، وزيادة الصادرات.

تُعزز أمازون التزامها بشكل ملحوظ في الهند، لتنضم إلى مايكروسوفت وجوجل في بناء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. يُمثل هذا حافزًا لنمو إيرادات أمازون، ولكنه ينطوي أيضًا على نفقات رأسمالية ضخمة ومخاطر تنظيمية. تجدر الإشارة إلى أن الشركة سجلت هذا العام عائدًا منخفضًا نسبيًا مقارنةً بشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى والمؤشرات الرئيسية مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100.