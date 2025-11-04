🚀 AMD تؤكد أطروحتها في مجال الذكاء الاصطناعي بنتائج قوية وتوجيهات واثقة

، في تحويل التركيز من المخاطر الاستراتيجية إلى التنفيذ التشغيلي لخط إيرادات طويل الأجل.

التحول والالتزام: يُسهم الإنفاق الضخم على البحث والتطوير، بالإضافة إلى الطلبات القوية من OpenAI و Oracle ، في تحويل التركيز من المخاطر الاستراتيجية إلى التنفيذ التشغيلي لخط إيرادات طويل الأجل.

التنويع يحمي من المخاطر: ساهم الأداء القوي لقطاعي العملاء والألعاب (+73% على أساس سنوي) في موازنة تباطؤ نمو مراكز البيانات، مما ساهم في تقليل مخاطر المحفظة بفعالية.

إيرادات قياسية وتسارع: حققت AMD رقمًا قياسيًا بلغ 9.25 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث، وتوقعت نموًا سنويًا بنسبة 25% في الربع الرابع، مؤكدةً تجاوز الشركة مرحلة الركود في النمو.

تؤكد AMD بوضوح: أن مستقبل الذكاء الاصطناعي ينتمي إلى أولئك الذين يستطيعون ويرغبون في الوفاء، وليس مجرد الوعد. وعلى غرار Nvidia، توفر AMD المنتج الملموس - الأجهزة الأساسية التي تدعم ثورة الذكاء الاصطناعي بوتيرتها الحالية. مع إيرادات قياسية بلغت 9.25 مليار دولار ونمو مؤكد في جميع القطاعات، من مركز البيانات إلى الألعاب، تثبت الشركة أن المنافسة مع NVIDIA هي حقيقة واقعة في السوق. في حين أن SMCI مخيبة للآمال بسبب تأجيل الطلب، فإن إيرادات AMD من المقرر أن تتسارع، مدفوعة بزيادة الطلبات من OpenAI و Oracle والحكومة الأمريكية. ترسم وول ستريت خطاً واضحاً: ليست كل شرائح الذكاء الاصطناعي متساوية. على الرغم من أن الشركة قدمت نتائج قوية، إلا أن التراجع المتواضع في تداولات ما بعد ساعات العمل يمكن أن يعزى إلى ضعف السوق العام، إلا أن خسائر AMD كانت أقل حدة بكثير من تلك التي شهدتها SMCI أو Arista Networks، وهما لاعبان رئيسيان في نظام الذكاء الاصطناعي.

البيانات المالية الرئيسية: تجاوز التوقعات في الربع الثالث من عام ٢٠٢٥

الإيرادات: ٩.٢٥ مليار دولار أمريكي (أعلى مستوى على الإطلاق) مقابل ٨.٧٤ مليار دولار أمريكي متوقعة - بزيادة قدرها ٥.٨٪ عن التوقعات.



ربحية السهم المعدلة: ١.٢٠ دولار أمريكي مقابل ١.١٧ دولار أمريكي متوقعة - بزيادة قدرها ٢.٦٪ عن التوقعات.



الدخل التشغيلي المعدل: ٢.٢٤ مليار دولار أمريكي مقابل ٢.١٥ مليار دولار أمريكي متوقعة - بزيادة قدرها ٤.٢٪.



هامش الربح الإجمالي المعدل: ٥٤٪ مقابل ٥٤.٥٪ متوقعة (أقل بقليل من المتوقع).



نفقات البحث والتطوير: ٢.١٤ مليار دولار أمريكي مقابل ١.٩٦ مليار دولار أمريكي متوقعة - بزيادة قدرها ٩.٢٪ في الاستثمار.



نمو الإيرادات على أساس سنوي في الربع الثالث: +٣٦٪ (مقابل ٦.٨٢ مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤).

التوقعات المستقبلية: تجاوز مرحلة الركود

توقعات الإيرادات للربع الرابع من عام ٢٠٢٥: ٩.٣-٩.٩ مليار دولار أمريكي (نقطة المنتصف ٩.٦ مليار دولار أمريكي) مقابل ٩.٢١ مليار دولار أمريكي متوقعة.

هذا يعني نموًا ربع سنوي بنسبة +٤٪ ونموًا سنويًا بنسبة +٢٥٪.



تحليل الأرباح الأوسع: التنويع والتحويل

أداء قياسي وتحول هيكلي: تُعزز الإيرادات القياسية البالغة 9.25 مليار دولار ثقة المستثمرين بأن نمو الطلب في قطاعي مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يُعدّ مؤشرًا على تحول هيكلي في الصناعة.

التحديات الجيوسياسية: استبعدت AMD إيرادات مبيعات شرائح MI308 للصين بسبب القيود الجيوسياسية. يُشير هذا إلى أن إمكانات الإنتاج الحقيقية للشركة أعلى، وقد يؤدي تراجع التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى إعادة تقييم كبيرة للسهم.

أداء القطاعات والتنويع:

مركز البيانات: 4.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي (أداء قوي، ولكنه أقل من المتوقع، مما يُشير إلى تباطؤ نمو الذكاء الاصطناعي).

العملاء والألعاب: 4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 73% على أساس سنوي. حقق Ryzen رقمًا قياسيًا (2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 46% على أساس سنوي)، وتسارع نمو الألعاب إلى 181% على أساس سنوي (مدفوعًا ببطاقات الرسومات وحلول الأجهزة شبه المُخصصة).

يؤكد هذا التقسيم في الإيرادات أن AMD لم تعد تعتمد كليًا على مراكز البيانات، بل أصبحت محفظة أعمالها متنوعة بشكل واضح، مما يوفر دعمًا أساسيًا في مواجهة أي ضعف محتمل في مراكز البيانات.

تجاوز مرحلة النمو المستقر: تشير توقعات الربع الرابع إلى زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي، مما يُعد دليلاً قاطعًا على أن AMD قد تجاوزت مرحلة النمو المستقرة وتتسارع وتيرة نموها، وهو ما يُسهم في توسيع نسبة السعر إلى الربح.

البحث والتطوير وهوامش الأرباح المميزة:

يشير الاستثمار في البحث والتطوير إلى توجه استراتيجي نحو رقائق الجيل التالي (وحدات معالجة الرسومات MI450 ).

قدمت شركتا OpenAI و Oracle طلبات شراء مؤكدة لمعالجات MI450 ، وسيتم الإعلان عنها خلال الأرباع الأربعة إلى الستة القادمة.

يؤكد هامش الربح الإجمالي المستقر بنسبة 54% على عدم وجود ضغوط تسعير، مما يعني أن رقائق AMD تُختار بناءً على أدائها ووظائفها، وهي سمة مميزة للاستثمار في المنتجات المميزة.

تحول هيكل المخاطر: تتحول AMD من المخاطر الاستراتيجية المتمثلة في الفوز بحصة سوقية إلى المخاطر التشغيلية المتمثلة في تنفيذ الطلبات، بدعم من شراكات استراتيجية ضخمة.