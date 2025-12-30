إفتتاح الأسواق الأمريكية : وول ستريت تنتظر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

شهدت الأسهم الأمريكية بدايةً ضعيفةً مع بداية العام الجديد. ويعزى جزء من هذا التراجع الأخير إلى عمليات جني الخسائر الضريبية والتحضير لنهاية العام. ونظرًا لانتقال الولايات المتحدة وكندا إلى دورة تسوية T+1 في عام 2024، كان على المستثمرين الراغبين في تثبيت أرباحهم أو خسائرهم للسنة الضريبية 2025 تنفيذ عمليات التداول بحلول يوم الاثنين أو خلال جلسة اليوم. والجدير بالذكر أنه بينما ستلتزم وول ستريت بساعات التداول المعتادة عشية رأس السنة، ستظل العديد من الأسواق الأوروبية مغلقة أو ستعمل وفق جدول زمني مختصر.

في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش، سيصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير، والذي قرر خلاله المسؤولون خفض سعر الفائدة مرة أخرى. إلا أن هذا القرار لم يكن بالإجماع، مما يعكس انقسامًا في الآراء داخل اللجنة. وإذا ما أشار المحضر إلى استعداد للحفاظ على سياسة نقدية توسعية، فقد تشهد الأيام المقبلة استمرارًا لـ"ارتفاع أسعار الفائدة في موسم الأعياد"، والذي يمتد تاريخيًا خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير.

التحليل الفني

تواصل العقود الآجلة لمؤشر US500 اتجاهها الهبوطي، على الرغم من تعافيها الجزئي من أدنى مستوياتها خلال جلسة التداول أمس. ولا يزال المستثمرون مترددين قبل صدور تقرير لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. ويتداول مؤشر US500 حاليًا دون مستوى 6950 نقطة بقليل، ولكنه يبقى فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للموجة الصعودية اللاحقة. وفي حال استمرار عمليات جني الأرباح بعد الأداء القوي لعام 2025، فإن اختراق مستوى الدعم الحالي قد يؤدي إلى انخفاض المؤشر نحو 6888 نقطة، وهو مستوى يتماشى مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% وخط الاتجاه الصاعد الرئيسي.

أخبار الشركات

ميتا بلاتفورمز (META.US): أعلنت الشركة الأم لفيسبوك عن استحواذها على شركة مانوس الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومقرها سنغافورة، مقابل حوالي ملياري دولار. تتخصص مانوس في وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين لأتمتة مهام مثل فحص السير الذاتية، وتخطيط السفر، والبحوث الأساسية في مجال الأسهم. ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 0.1% عند الافتتاح، وبلغت مكاسبها 12.5% ​​منذ بداية العام.

تسلا (TSLA.US): أصدرت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية تقديرات معقدة لتسليم السيارات في الربع الحالي، جاءت أقل من توقعات بلومبيرغ. تتوقع تسلا تسليم 422,850 سيارة في الربع الرابع، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 15% على أساس سنوي، مقارنةً بانخفاض بنسبة 10% توقعه المحللون. على الرغم من التوقعات المتشائمة، ارتفعت الأسهم بنسبة 0.65%، لتتداول قرب مستويات قياسية. وقد ارتفع سعر السهم بنحو 14% هذا العام.

شركات تعدين المعادن الثمينة: ​​يشهد قطاع التعدين انتعاشًا ملحوظًا بعد عمليات البيع المكثفة التي شهدها الذهب والفضة خلال جلسة افتتاح الأسبوع. ارتفعت أسهم شركتي باريك جولد (B.US) ونيومونت (NEM.US) بنحو 2%. كما تشهد أسهم شركة فريبورت-ماكموران (FCX.US) إقبالاً عليها، مدعومة بأطول سلسلة مكاسب في سوق النحاس منذ عام 2017.