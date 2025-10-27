أوبك+ سترفع الإنتاج في الاجتماع المقبل❓🛢️ النفط في حالة ركود

ارتدت العقود الآجلة لخام برنت (النفط) مجددًا عن مستوى المقاومة عند حوالي 65.50 دولارًا للبرميل، عقب تقارير إعلامية تفيد بأن أوبك+ تخطط لزيادة أخرى، وإن كانت متواضعة، في الإنتاج خلال اجتماعها القادم يوم الأحد 2 نوفمبر.

ووفقًا لأحدث تقرير لبلومبرغ، تعتزم أوبك+ التصويت على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل إضافي يوميًا. وبينما يفترض السيناريو الأساسي استعادة الإنتاج إلى حوالي 1.66 مليون برميل يوميًا، لا يزال هناك إجماع على وتيرة التوسع الإضافي.

ويشير بعض المندوبين إلى أن نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والهند - حيث تُعدّ العقوبات على واردات الطاقة الروسية قضية رئيسية - قد تؤثر أيضًا على القرار النهائي. ومع ذلك، تواصل الرياض التأكيد على ضرورة إعادة بناء حصة أوبك+ في السوق استجابةً لارتفاع إنتاج النفط الأمريكي، مما يجعل تغيير استراتيجية أوبك+ أمرًا مستبعدًا طالما ظلت الأسعار فوق 60 دولارًا للبرميل.

يشهد عقد النفط استقرارًا اليوم أسفل الحد الأدنى للمنطقة العازلة بين 65.5 و66.5 دولارًا أمريكيًا. المصدر: xStation5