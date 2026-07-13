أوبك تعيد تقييم آفاق سوق النفط وسط تغيرات الاقتصاد العالمي

مراجعة جديدة لتوقعات الطلب على النفط

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عن إجراء تعديل جديد في توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، وذلك ضمن تقريرها الشهري الأخير. ويعد هذا الخفض الثالث على التوالي في تقديرات المنظمة، في خطوة تعكس استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق الطاقة العالمية نتيجة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

تراجع محدود في تقديرات العام الحالي

وبحسب التقرير، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى نحو 800 ألف برميل يوميًا خلال العام الحالي، وهو مستوى يقل بشكل طفيف عن التقديرات التي أعلنتها في تقريرها السابق. ويشير هذا التعديل إلى أن المنظمة ترى تباطؤًا في وتيرة نمو الاستهلاك العالمي، رغم استمرار الطلب في العديد من الأسواق الرئيسية.

تفاؤل أكبر بشأن العام المقبل

في المقابل، رفعت المنظمة تقديراتها الخاصة بالعام المقبل، متوقعة أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميًا. ويعكس هذا التعديل الإيجابي توقعات بحدوث تحسن في النشاط الاقتصادي العالمي، بما قد يدعم مستويات استهلاك الطاقة ويعزز الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة.

اختلاف واضح مع توقعات المؤسسات الدولية

ورغم تخفيض توقعاتها للعام الحالي، لا تزال أوبك تتبنى رؤية أكثر تفاؤلًا مقارنة بعدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في شؤون الطاقة. فعلى سبيل المثال، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يشهد العالم انخفاضًا في استهلاك النفط بنحو مليون برميل يوميًا خلال العام الحالي، في ظل استمرار تداعيات الحرب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

ويبرز هذا التباين في التقديرات اختلاف الرؤى حول مستقبل سوق النفط، حيث تراهن أوبك على تحسن الطلب خلال الفترة المقبلة، بينما تتبنى جهات أخرى سيناريو أكثر تحفظًا نتيجة استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.