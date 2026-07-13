تراجع الذهب 3% عقب تصريحات والير الفيدرالي 🏛️

انخفض سعر الذهب اليوم بأكثر من 3%، ليصل إلى 3994.86 دولارًا للأونصة، عقب خطابٍ غير متوقعٍ من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، اتسم بنبرةٍ متشددة. وأشار والر إلى أن سيناريو تشديد السياسة النقدية واردٌ بنفس قدر احتمالية المزيد من التيسير، مما غيّر مسار السوق تمامًا خلال الأسابيع الأخيرة. الخلاصة: قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إذا جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لهذا الأسبوع مرتفعة.

استجاب السوق فورًا بإعادة تقييم التوقعات، حيث رفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل احتمالية رفع سعر الفائدة في يوليو من 35% إلى 45%، بينما يُقدّر المتداولون الآن احتمالية رفع سعر الفائدة هذا الشهر بنسبة 50%. يُمثل هذا تحولًا جذريًا عن التوقعات السائدة قبل أيام قليلة، حين كان السوق يُرجّح خفض أسعار الفائدة. المصدر: أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي في بورصة شيكاغو التجارية.

أكد والير أن سوق العمل مستقر وقريب من هدف التوظيف الأقصى، لذا فهو ليس مصدرًا للضغط التضخمي. وبدلًا من ذلك، حدد ثلاثة عوامل تُحرك التضخم: الرسوم الجمركية، وأسعار الطاقة المرتبطة بالوضع في الشرق الأوسط، والنمو القوي في الاستهلاك، مدعومًا بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من 3.0% في ديسمبر إلى 3.4% في مايو، بينما يبلغ الرقم الإجمالي الآن 4.1%، وهو انحراف كبير عن هدف الاحتياطي الفيدرالي.

هذه ضربة مباشرة للذهب: ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وقوة الدولار (رد فعل طبيعي لسياسة نقدية متشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي) يقللان من جاذبية المعدن كأصل غير مدر للدخل ويرتبط عكسياً بالدولار الأمريكي. وستكون قراءة مؤشر أسعار المستهلكين غداً عاملاً محفزاً رئيسياً؛ إذ قد تؤكد قراءة مرتفعة سيناريو رفع سعر الفائدة وتزيد الضغط على الذهب، بينما قد تُساهم البيانات الاقتصادية الأقل سخونة في عكس موجة البيع التي شهدناها اليوم جزئياً.

يتداول الذهب حاليًا ضمن منطقة الدعم الرئيسية المحددة بأدنى مستوياته الأخيرة، والتي كانت أدنى مستويات مسجلة منذ عام 2025. المصدر: xStation