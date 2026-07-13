شراكة استثمارية جديدة بين صندوق الاستثمارات العامة وآي سكويرد كابيتال بقيمة تصل إلى ملياري دولار

مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والعقارات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة آي سكويرد كابيتال، إحدى أبرز الشركات العالمية المستقلة المتخصصة في إدارة استثمارات البنية التحتية، بهدف دراسة فرص استثمارية في الأصول التابعة للصندوق وشركات محفظته، بقيمة قد تصل إلى 2 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصندوق لتعزيز التعاون مع المستثمرين الدوليين، واستقطاب رؤوس الأموال إلى المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة البنية التحتية في المملكة.

تركيز على البنية التحتية الرقمية وتبريد المناطق

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان، بالتعاون مع شركات محفظة الصندوق، على تقييم فرص استثمارية في قطاعي البنية التحتية الرقمية وأنظمة تبريد المناطق، لما لهما من دور أساسي في دعم المشاريع العقارية وتطوير المدن الحديثة.

كما أوضح الصندوق أن آي سكويرد كابيتال تعتزم تخصيص مليار دولار لكل من القطاعين، بما يعادل نحو 3.75 مليار ريال سعودي لكل قطاع، مع إمكانية توسيع نطاق الاستثمارات مستقبلًا ليشمل مجالات أخرى ضمن محفظة الصندوق.

دعم استراتيجية الصندوق واستقطاب الاستثمارات العالمية

وأكد الصندوق أن هذه المذكرة تنسجم مع استراتيجية 2026 – 2030، التي تستهدف توسيع الشراكات مع المستثمرين العالميين، وتعظيم القيمة المضافة لشركاته، إلى جانب تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية.

خبرات عالمية وفرص مستقبلية

وتتمتع آي سكويرد كابيتال بسجل عالمي في إدارة استثمارات البنية التحتية، حيث تشمل استثماراتها قطاعات الطاقة، والمرافق، والنقل، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية، والاجتماعية، والبيئية.

وأشار الصندوق إلى أن مذكرة التفاهم غير ملزمة، وأن أي استثمارات أو صفقات مستقبلية ستخضع لدراسات تفصيلية، إضافة إلى استكمال المتطلبات النظامية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة قبل إتمامها.