  
٢٢:٠٤ · ١٣ يوليو ٢٠٢٦

ترامب يعيد الحصار الأمريكي

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دبي

  • الوضع الطبيعي الجديد: تصعيد مع بقاء مضيق هرمز مفتوحاً؟
  • كيفن وارش في الكونغرس ماذا سنعلم عن توجهات سياسة الاحتياطي الفيدرالي؟
  • الديون في شركات الحوسبة السحابية العملاقة، والنقد في الرقائق
  • نُعلن رسميًا انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الثاني من عام ٢٠٢٦!

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
١٣ يوليو ٢٠٢٦, ٢١:١٠

تراجع الذهب 3% عقب تصريحات والير الفيدرالي 🏛️
١٣ يوليو ٢٠٢٦, ١٩:٥٤

أوبك تعيد تقييم آفاق سوق النفط وسط تغيرات الاقتصاد العالمي
١٣ يوليو ٢٠٢٦, ١٨:٢٩

عاجل: ترامب يعيد فرض الحصار على مضيق هرمز ويعلن عن "رسوم" بنسبة 20% على حركة المرور المارة عبر هذا الطريق 🚢
١٣ يوليو ٢٠٢٦, ١٤:٢٧

ملخص السوق: تكرار جيوسياسي. هرمز مجدداً في قلب اهتمام المستثمرين
اخبار السلع
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