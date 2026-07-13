ترامب يعيد الحصار الأمريكي

الوضع الطبيعي الجديد: تصعيد مع بقاء مضيق هرمز مفتوحاً؟

الوضع الطبيعي الجديد: تصعيد مع بقاء مضيق هرمز مفتوحاً؟

الوضع الطبيعي الجديد: تصعيد مع بقاء مضيق هرمز مفتوحاً؟

الوضع الطبيعي الجديد: تصعيد مع بقاء مضيق هرمز مفتوحاً؟

الوضع الطبيعي الجديد: تصعيد مع بقاء مضيق هرمز مفتوحاً؟

الوضع الطبيعي الجديد: تصعيد مع بقاء مضيق هرمز مفتوحاً؟