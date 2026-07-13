ترامب يعيد الحصار الأمريكي

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دبي
- الوضع الطبيعي الجديد: تصعيد مع بقاء مضيق هرمز مفتوحاً؟
- كيفن وارش في الكونغرس ماذا سنعلم عن توجهات سياسة الاحتياطي الفيدرالي؟
- الديون في شركات الحوسبة السحابية العملاقة، والنقد في الرقائق
- نُعلن رسميًا انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الثاني من عام ٢٠٢٦!
تراجع الذهب 3% عقب تصريحات والير الفيدرالي 🏛️
أوبك تعيد تقييم آفاق سوق النفط وسط تغيرات الاقتصاد العالمي
عاجل: ترامب يعيد فرض الحصار على مضيق هرمز ويعلن عن "رسوم" بنسبة 20% على حركة المرور المارة عبر هذا الطريق 🚢
ملخص السوق: تكرار جيوسياسي. هرمز مجدداً في قلب اهتمام المستثمرين