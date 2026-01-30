أول إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية للعام 2026

سجلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية أول إدراجات الأدوات المالية في دولة الإمارات لعام 2026، مع إدراج صندوق «بورياس ستاندرد آند بورز» للسلع الفاخرة «يوسيتس المتداول»، بما يؤكد الزخم المتواصل لمنظومة صناديق الاستثمار المتداولة المتنامية في الدولة.

الجدير بالذكر أنه تم إدراج الصندوق عقب فترة طرح أولي امتدت من 15 إلى 21 يناير، اكتتب خلالها المستثمرون في وحدات الصندوق. وعلى خلاف الطروحات العامة الأولية التقليدية، تعكس مخصصات الطرح الأولي عادةً حجم الطلب من المستثمرين، وذلك رهناً بظروف السوق.

من جانبه قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يمثل هذا الإدراج أول طرح عام وإدراج لأداة مالية في دولة الإمارات لعام 2026، حيث يقدّم صندوق لونيت المتخصص في قطاع السلع الفاخرة خياراً جديداً يعزز الفرص الاستثمارية المتميزة في أبوظبي والمنطقة عموماً. ومع إدراج 21 صندوق استثمار متداول حتى اليوم وتنامي مجموعة المنتجات المتاحة، نواصل توسيع عروضنا الاستثمارية من خلال شراكات قوية ومنتجات عالمية المستوى، بما يدعم تنويع المحافظ الاستثمارية وتوليد الدخل، ويعزّز في الوقت ذاته انتقال أبوظبي نحو اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار».

من جانب أخر قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: «يسعدنا إدراج ثالث صندوق استثماري متداول ذي طابع خاص في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يعكس التزامنا بتوفير فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين في دولة الإمارات. وقد صُممت مجموعة بورياس لتغطية المحاور الاستثمارية التي تتمتع بإمكانات نمو طويلة الأجل مدعومة بالتوجهات العالمية الصاعدة في هذا المجال. ويتيح صندوق بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة يوسيتس المتداول للمستثمرين الاستفادة من النمو الكبير في الثروات على مستوى العالم، والذي من المتوقع أن يسهم في تحفيز الطلب على السلع الفاخرة من فئة جديدة من المستهلكين».

تقدم صناديق الاستثمار المتداولة باستمرار فرصاً كبيرة لتحقيق عوائد مستقرة ودعم بناء الثروات على المدى الطويل، وقد انعكس هذا التوجه أيضاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت القيمة السوقية لصناديق الاستثمار المتداولة 33 مليار درهم بنهاية عام 2025، بزيادة تقارب أربعين ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.