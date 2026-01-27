أول طرح عالمي.. «أرامكو» السعودية تصدر سندات بـ4 مليارات دولار

أصدرت شركة «أرامكو» السعودية سندات بقيمة 4 مليارات دولار على أربع شرائح، وجذبت طلباً قوياً من المستثمرين في أول طرح لها بأسواق الدين العالمية هذا العام.

هذا وذكرت خدمة أخبار الدخل الثابت أن «أرامكو»، أكبر شركة نفط في العالم، أصدرت سندات بقيمة 500 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.25 مليار دولار، و750 مليون دولار، بآجال استحقاق ثلاث، وخمس، وعشر، و30 سنة على الترتيب.

من جانبه قالت الخدمة «إن طلبات الشراء تجاوزت 21 مليار دولار، ما عكس إقبالاً قوياً من المستثمرين ومكن «أرامكو»، المملوكة للدولة، من تقليص تسعير السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بعدما كان السعر الاسترشادي الأولي عند 100 نقطة.

هذا وتحدد سعر شريحة الخمس سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ما يقلص فارقاً استرشادياً كان 115 نقطة أساس كما أضافت خدمة (آي إف آر) أنه تم الانتهاء من تسعير السندات لأجل عشر سنوات عند 95 نقطة أساس، والسندات لأجل 30 سنة عند 130 نقطة أساس، مقارنة بتسعير أولي كان عند حوالي 125 نقطة أساس، و165 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأميركية.

الجدير بالذكر أنه توجهت «أرامكو» إلى أسواق الدين خلال سبتمبر الماضي، وجمعت 3 مليارات دولار من بيع صكوك بعد بيع سندات في مايو الماضي بقيمة 5 مليارات دولار وظلت الشركة بعيدة عن أسواق الدين لمدة ثلاث سنوات إلى أن عادت لجمع ستة مليارات دولار في يوليو 2024.

في أغسطس الماضي، أعلنت «أرامكو»، التي لطالما شكلت مصدراً رئيسياً للدخل للحكومة السعودية، عن خفض التكاليف في جميع قطاعات الشركة وسعيها لبيع بعض الأصول في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وزيادة ديونها.

من المرجح أن يبلغ إجمالي توزيعات أرباح «أرامكو» لعام 2025 حوالي 85.4 مليار دولار، بانخفاض 30% تقريباً عن 2024، مع تراجع المدفوعات المرتبطة بالتدفقات النقدية الحرة.

وتمتلك الحكومة السعودية نحو 81.5% من أسهم «أرامكو» بشكل مباشر، بينما يسيطر «صندوق الاستثمارات العامة» على 16% أخرى وأوردت مصادر تقريراً عن إجراءات «أرامكو» لخفض التكاليف والتخارج من بعض الأصول قبل التأكيد من المدير المالي لها خلال اجتماع بشأن النتائج، بما في ذلك خطة لبيع محطات غاز.

يشار أنه جمعت الشركة السعودية أموالاً عبر قنوات أخرى، ففي العام الماضي وقعت اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف بقيادة شركة غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، التابعة لشركة بلاك روك، لمنشآت معالجة الغاز في الجافورة ففي وقت سابق عام 2024، جمعت الحكومة السعودية 12.35 مليار دولار من خلال طرح حصة 0.64% في «أرامكو».