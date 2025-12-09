أوراكل: معاينة الأرباح

ستُصدر شركة أوراكل، إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية، نتائجها المالية بعد إغلاق جلسة تداول يوم الأربعاء في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد شهدت تقييمات الشركة عامًا من التغيرات الجذرية في التقييم ومعنويات المستثمرين.

أدى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات والأرباح، إلى جانب نمو غير مسبوق في تراكم الأعمال، مدفوعًا باتفاقية أوبن إيه آي، إلى رفع تقييمات أوراكل إلى مستويات جديدة. ومع ذلك، بدأ المستثمرون سريعًا في التدقيق في التدفقات النقدية المخططة للشركة، وخاصةً النفقات الرأسمالية. تسعى الشركة إلى تحقيق نفقات رأسمالية بمستوى ما يُسمى بالشركات ذات القيمة السوقية الضخمة، رغم أنها ليست كذلك. بالإضافة إلى ذلك، تحاول الشركة تحقيق ذلك في ظلّ ضغوط تُثقل كاهل أوراكل بالفعل بنسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ حوالي 450%. وقد أثار هذا مخاوف كبيرة، مما أدى إلى خسارة الشركة حوالي 30% من قيمتها السوقية في الأشهر الأخيرة، إلى جانب زيادة ملحوظة في نشاط عقود مقايضة مخاطر الائتمان.

ما هي توقعات النتائج؟

كثيراً ما خيبت المنشورات الأخيرة آمال المستثمرين من حيث الإيرادات والأرباح، لكنها عوّضت ذلك بآفاق وتوقعات واستثمارات وتطورات ديناميكية في مجالات رئيسية. لكن هذه المرة، قد يطالب المساهمون بتحقيق بعض هذه الوعود على الأقل.

تبلغ توقعات الأرباح حوالي 1.64 دولار للسهم، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات حوالي 16.19 مليار دولار. قد لا يستقبل المستثمرون خيبة أمل أخرى في هذه المجالات بنفس الصبر الذي استقبلوه في المؤتمرات السابقة. والأهم من ذلك، أن المستثمرين سيولون في النهاية اهتماماً أكبر للربحية من الإيرادات.

ما قد يكون حاسماً للغاية هو التفسير الصحيح من قبل إدارة الشركة لموقف السوق تجاه النفقات الرأسمالية. فهي لم تعد ذات قيمة بحد ذاتها، وقد تؤدي أي زيادات إضافية في الوضع الحالي إلى مزيد من انخفاض قيمة السهم.

ORCL.US (H1)

المصدر: xStation5