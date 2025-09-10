أوراكل: نشوة بعد الأرباح، الشركة تنمو بنسبة 30%📈

لقد أسرت شركة أوراكل السوق بنتائجها. قبل افتتاح السوق، ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 30%، محققةً رأسمالًا يزيد عن 200 مليار دولار. لم تلبِّ الشركة توقعات السوق فيما يتعلق بأرباح السهم الواحد والإيرادات، لكن تفاصيل التقرير تكشف عن سبب تفاعل السوق بهذه النشوة. بعد برودكوم وألفابت، قرر السوق رفع أوراكل إلى مستوى قياسي آخر. يبدو أن سلسلة النجاحات لشركات التكنولوجيا لا تنتهي.

توقع إجماع المحللين أن يبلغ ربح السهم الواحد 1.48 دولار أمريكي وإيرادات تبلغ 15 مليار دولار أمريكي. كان كلا المؤشرين أقل من التوقعات. بلغت الأرقام المنشورة ربح السهم الواحد 1.47 دولار أمريكي وأرباحًا قدرها 14.9 مليار دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أن السوق قد أخذ في الاعتبار بالفعل - بشكل موسمي في الغالب - انخفاضًا في النتائج مقارنة بالأرقام السابقة البالغة 1.7 دولار أمريكي و15.9 مليار دولار أمريكي.

ما الذي دفع السوق إلى التفاعل بهذه النشوة مع تقييم الشركة؟

في حين أن إجمالي الإيرادات جاء أقل من التوقعات، إلا أن ما كان مهمًا للمستثمرين هو هيكلها. أبرزها:

نمو إيرادات البنية التحتية السحابية (IaaS): زيادة ملحوظة بنسبة 55% على أساس سنوي.

نمو إيرادات التطبيقات السحابية (SaaS): زيادة بنسبة 11% على أساس سنوي.

إضافةً إلى ذلك، حققت الشركة تراكمًا هائلًا من الطلبات، والمعروفة باسم RPO، حيث وصلت قيمتها إلى 455 مليار دولار، بزيادة قدرها 359% على أساس سنوي!

لا يُثبت هذا الأمن الهائل للإيرادات التقييمات العالية للشركة فحسب، بل يُحقق أيضًا توقعات النمو الأكثر تفاؤلاً.

وقد جذب مشروع "Stargate"، وهو مشروع بقيمة 500 مليار دولار، والذي تتعاون فيه Oracle مع OpenAI، اهتمامًا إضافيًا من المساهمين. ولم يقتصر الأمر على ذكر التعاون المربح مع عمالقة الصناعة. ارتفعت إيرادات "السحابة المتعددة"، أي الشراكات مع AWS وGoogle Cloud وAzure، بمقدار 15 ضعفًا على أساس سنوي.

يشير هذا إلى توجهٍ مثيرٍ للاهتمام بين رواد الصناعة، الذين يبدو أنهم يفضلون التعاون على المنافسة.

كما فاجأت الشركة الجميع بنفقاتها الاستثمارية، حيث ارتفعت من 35 مليارًا إلى 25 مليارًا. وهذا يُظهر أن الشركة لا تنوي إبطاء وتيرة نموها الديناميكية للغاية.

يتفق المحللون والمعلقون على أن هذه نقطة تحول استراتيجية وتاريخية في تاريخ الشركة. فقد أثبتت أوراكل أن تحولها من شركة رائدة في مجال قواعد البيانات إلى قوة ضاربة في مجال السحابة وقواعد البيانات ليس ممكنًا فحسب، بل هو واقعٌ ملموس.