تراجع أسهم هوم ديبوت بنسبة 4٪ بعد خفض التوقعات بسبب ضعف الاستهلاك 📉

انخفضت أسهم هوم ديبوت (HD.US) بنسبة 4% تقريبًا بعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث عند 3.74 دولارًا للسهم، وهو أقل بقليل من إجماع محللي بلومبرج البالغ 3.84 دولارًا للسهم، وبانخفاض سنوي عن 3.78 دولارًا للسهم في العام الماضي، بعد تقرير أرباح الربع الثاني الذي جاء أضعف من المتوقع أيضًا. على مدار الأرباع الأربعة الماضية، تجاوزت الشركة تقديرات ربحية السهم المتفق عليها مرة واحدة فقط.

حققت شركة الأثاث والمعدات المنزلية الأمريكية الرائدة إيرادات بلغت 41.35 مليار دولار للربع، وهو ما يزيد قليلاً عن تقديرات السوق البالغة 41 مليار دولار. انخفض السهم بنسبة 10% منذ بداية العام وبنسبة 25% تقريبًا منذ أعلى مستوى له على الإطلاق .

والأهم من ذلك، خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، مشيرة إلى ضعف المستهلكين الأمريكيين الذين يؤجلون مشاريع تحسين المنازل وسط ارتفاع أسعار الخدمات والسلع تاريخيًا وتزايد عدم اليقين بشأن حالة الاقتصاد والتوظيف.

لا يزال سوق الإسكان الأمريكي بطيئًا، وتتوقع شركة هوم ديبوت أن تكون مبيعات المتاجر نفسها للعام بأكمله "إيجابية قليلاً"، في حين كانت تتوقع سابقًا زيادة بنسبة 1٪ لعام 2025.

ومن المتوقع الآن أيضًا أن تنخفض أرباح العام بأكمله بشكل أكثر حدة، مع توقع انخفاض الأرباح المعدلة للسهم بنسبة 5٪، أي أكثر من الانخفاض بنسبة 2٪ الذي توقعته الشركة هذا الصيف، بعد تقرير الربع الثاني.

ارتفعت مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 0.2٪ بشكل عام و0.1٪ فقط في الولايات المتحدة. توقعت الصحيفة أن ترتفع مبيعات المتاجر نفسها إلى ما يقرب من 1.3٪ في الربع الثالث، لذا فإن الرقم ضعيف حقًا.

بالنسبة لسوق الأسهم على نطاق واسع، فإن هذه الأرباح هي الإشارة إلى أن حالة الاقتصاد الأمريكي مختلطة على الأقل الآن، لم تعد "صلبة" ولا "قوية" حيث أن الأسعار المرتفعة تاريخيًا والائتمان "المكلف" لا يزال يضغط على الطلب حتى لو كانت الرواتب أعلى على أساس سنوي.

