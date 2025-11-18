اقرأ أكثر
٦:٣٨ م · ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥

انخفاض أسهم Cloudflare في السوق الأولية وسط انقطاع الإنترنت📌

Cloudflare
الأسهم
NET.US, Cloudflare Inc - class A
-
-

انخفضت أسهم Clouflare (NET.US) بنسبة 5٪ تقريبًا في السوق الأمريكية قبل انقطاع الإنترنت الرئيسي الذي أثر على الكثير من مواقع الويب مثل X و ChatGPT وغيرها الكثير. تم إبلاغ زوار مواقع الويب بوجود "خطأ داخلي في الخادم على شبكة Cloudflare" وقيل لهم "الرجاء المحاولة مرة أخرى في غضون بضع دقائق". الآن، قد يدعي الكثير من مستهلكي Clouflare هذا الموقف، بينما أبلغت الشركة أنها تحقق حاليًا في المشكلة. وفقًا للشركة، كان السبب الرئيسي للانقطاع هو ارتفاع غير عادي في حركة المرور إلى إحدى خدماتها، مما تسبب في حدوث أخطاء في بعض حركة المرور التي تمر عبر شبكتها. توفر Cloudflare روابط آمنة للخدمات السحابية عندما يقوم المستهلكون بالتسجيل لاستخدام ChatGPT.

 

المصدر: xStation5

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥, ٥:٥٣ م

بالو ألتو - بعد الأرباح
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥, ٢:٠٥ م

مخطط اليوم: US100 (20.11.2025)
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥, ٣:٢٠ ص

إنفيديا تتخطى التوقعات: قوة الذكاء الاصطناعي التي تنقذ المستقبل
١٩ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٨ م

ملخص يومي: السوق يحاول التعافي، وكل الأمل في إنفيديا

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات