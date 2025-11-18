انخفاض أسهم Cloudflare في السوق الأولية وسط انقطاع الإنترنت📌

انخفضت أسهم Clouflare (NET.US) بنسبة 5٪ تقريبًا في السوق الأمريكية قبل انقطاع الإنترنت الرئيسي الذي أثر على الكثير من مواقع الويب مثل X و ChatGPT وغيرها الكثير. تم إبلاغ زوار مواقع الويب بوجود "خطأ داخلي في الخادم على شبكة Cloudflare" وقيل لهم "الرجاء المحاولة مرة أخرى في غضون بضع دقائق". الآن، قد يدعي الكثير من مستهلكي Clouflare هذا الموقف، بينما أبلغت الشركة أنها تحقق حاليًا في المشكلة. وفقًا للشركة، كان السبب الرئيسي للانقطاع هو ارتفاع غير عادي في حركة المرور إلى إحدى خدماتها، مما تسبب في حدوث أخطاء في بعض حركة المرور التي تمر عبر شبكتها. توفر Cloudflare روابط آمنة للخدمات السحابية عندما يقوم المستهلكون بالتسجيل لاستخدام ChatGPT.
المصدر: xStation5
