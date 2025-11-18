إفتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشرات وول ستريت تتعرض لضغوط بيع مستمرة 📌انخفاض أسهم التكنولوجيا

شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية انخفاضًا يوم الثلاثاء. وشهدت الأسواق، لعدة أيام، موجة بيع حادة وممتدة للعملات الرقمية، ويبدو أن ذلك ناتج عن عزوف واسع النطاق عن المخاطرة وزيادة التقلبات في أسواق الأسهم. ويتزايد عدم اليقين بشأن استدامة الارتفاع الأخير المدفوع بالتكنولوجيا، ويتجه اهتمام وول ستريت تدريجيًا نحو التقرير المالي القادم لشركة إنفيديا (NVDA.US)، والذي سيصدر غدًا بعد جلسة التداول الأمريكية. ولم تنعكس التعليقات الإيجابية من محللي إيفركور آي إس آي على سعر السهم اليوم، الذي انخفض بأكثر من 2%.

في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة 232,000 طلب، وهو رقم لم يتغير تقريبًا عن الفترة السابقة، ويظل أعلى من متوسطات الأشهر الأخيرة.

بلغ عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون الإعانات 1.957 مليون، بزيادة طفيفة عن 1.947 مليون في الأسبوع السابق.

لا يزال هذا الرقم قريبًا نسبيًا من أعلى مستوى له منذ عام 2021. خلال إغلاق الحكومة الفيدرالية، لم تُنشر تقارير البطالة والبيانات الاقتصادية الرئيسية وفقًا للجدول الزمني المحدد، مما صعّب تقييم الوضع الحالي في سوق العمل بدقة. لم يتفاعل الدولار ولا المؤشرات مع هذه البيانات المتأخرة. ننتظر تقرير سوق العمل يوم الخميس والأجور الحقيقية يوم الجمعة.

من بين قطاع التكنولوجيا، برزت أسهم AMD وMicron اليوم بانخفاضات، مُصحّحةً المكاسب الأخيرة التي استمرت على الرغم من عزوف المؤشرات عن المخاطرة. كما انخفضت أسهم شركة PDD Holdings الصينية (المالكة لشركة Temu، PDD.US) اليوم بعد نتائج مخيبة للآمال.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

الاقتصاد الكلي الأمريكي

عُدِّلت قراءة السلع المعمرة الأساسية الأمريكية على أساس شهري: 0.3% مقابل 0.4% المتوقعة و0.4% السابقة.

عُدِّلت قراءة السلع المعمرة الأمريكية على أساس سنوي: 2.9% (توقعات: 2.9%، سابقًا: 2.9%).

بلغت قراءة طلبيات المصانع الأمريكية على أساس شهري 1.4% (توقعات: 1.4%، سابقًا: -1.3%).

سجّل مؤشر سوق الإسكان التابع للجمعية الوطنية لبناة المنازل (NAHB) 38 نقطة مقابل 37 نقطة المتوقعة و37 نقطة السابقة.

انخفض مؤشر USDIDX بشكل طفيف بعد بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، مما يشير إلى ارتفاع شهري أقل من المتوقع في طلبيات السلع المعمرة.

أخبار الشركة

ارتفعت أسهم أكسالتا (AXTA.US) اليوم بعد الإعلان عن اندماجها مع أكزو نوبل، مما سيؤدي إلى إنشاء شركة عالمية عملاقة في مجال الطلاء الصناعي بقيمة تقديرية تبلغ 25 مليار دولار. من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة بين أواخر عام 2026 وأوائل عام 2027، مما يمنح مساهمي أكزو نوبل حصة 55٪ في الكيان الجديد ومساهمي أكسالتا 45٪. تخطط الشركة المدمجة لتوليد ما يقرب من 17 مليار دولار من الإيرادات السنوية وتحقيق 600 مليون دولار من التآزر في التكلفة، وسيتم تحقيق 90٪ منها خلال السنوات الثلاث الأولى. ستحتفظ الشركة بمقرين رئيسيين في أمستردام وفيلادلفيا، وبعد فترة انتقالية سيتم إدراجها خلالها في بورصتين للأوراق المالية، سيتم إدراجها في النهاية في بورصة نيويورك الجديدة تحت اسم ورمز جديدين. سيقود جريج بوكس ​​غيوم، الرئيس التنفيذي لشركة أكزو نوبل، الشركة المدمجة، والتي ستضم أكثر من 100 علامة تجارية و173 موقع تصنيع و91 مركزًا للبحث والتطوير.

المصدر: xStation5

انخفض سهم شركة بلو آول كابيتال (OWL.US) بنحو 5% بعد تجدد الضغوط جراء قرار تعليق استرداد أسهم المستثمرين في صندوق BDC الخاص، الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار، إلى حين اندماجه مع صندوق OBDC العام الأكبر، الذي تبلغ قيمته 17.6 مليار دولار، مطلع العام المقبل. وبمجرد اكتمال عملية الاندماج، سيحصل المستثمرون في الصندوق الخاص على أسهم OBDC، وهو ما قد يعني، بالنظر إلى الخصم السوقي الحالي، خسائر استثمارية تصل إلى 20%. وتؤكد بلو آول أن هذا سيخلق منصة أكثر كفاءة، ويزيد من إمكانات الأرباح، ويعيد السيولة لمستثمري الصناديق الخاصة، مؤكدةً أن التقلبات الأخيرة في BDC طبيعية وتعكس ديناميكيات السوق، وليست تدهورًا في جودة الائتمان.

انخفض سهم لايف إم دي (LFMD.US) بأكثر من 10% بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث التي جاءت دون التوقعات في كل من الإيرادات والأرباح، على الرغم من نمو المبيعات بنسبة 13% على أساس سنوي. وقد حدّثت الشركة توجيهاتها لتعكس تأثير بيع غالبية حصتها في شركة WorkSimpli Software. في الربع الأخير من عام 2025، تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 45 و46 مليون دولار أمريكي، وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تتراوح بين 3 و4 ملايين دولار أمريكي. ومن المتوقع الآن أن تتراوح إيرادات عام 2025 بأكمله بين 192 و193 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن توقعات سابقة تتراوح بين 250 و255 مليون دولار أمريكي. في المقابل، من المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بين 13.5 و14.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 254% تقريبًا مقارنة بعام 2024.

انخفض سهم شركة سيفا (CEVA.US) بأكثر من 10%، ولكنه عوض بالفعل بعض الخسائر الناجمة عن طرح عام أولي لـ 3 ملايين سهم، ومُنحت شركات التأمين خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء 450,000 سهم إضافي. وتبيع الشركة جميع الأسهم، وتخطط لاستخدام العائدات في عمليات استحواذ أو استثمارات محتملة في التقنيات أو الأعمال التكميلية، بالإضافة إلى أغراض عامة مثل رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية، أو إعادة شراء الأسهم.

المصدر: xStation5