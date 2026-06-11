أوراكل تتجاوز توقعات الربع الرابع، لكن الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي يُثير قلق المستثمرين 📉 انخفاض سهم الشركة بنسبة 10% في تداولات ما قبل افتتاح السوق

حققت أوراكل أداءً استثنائيًا في الربع الرابع من سنتها المالية 2026، متجاوزةً توقعات وول ستريت بسهولة على صعيد الإيرادات والأرباح. إلا أن هذا النجاح لم يدم طويلًا في التداولات الممتدة. فعلى الرغم من النمو المذهل لخدمات الحوسبة السحابية وتراكم الطلبات الضخمة، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 10% مع استيعاب المستثمرين لحجم رأس المال الهائل الذي تعتزم أوراكل جمعه لدعم طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

بالأرقام: أداء أوراكل المتميز في الربع الرابع

يشهد النشاط الأساسي لأوراكل نموًا متسارعًا، مدفوعًا بشكل كبير بانتقالها من البرمجيات التقليدية المثبتة محليًا إلى البنية التحتية السحابية.

فيما يلي مقارنة نتائج أوراكل للربع الرابع مع توقعات مجموعة بورصة لندن:

ربحية السهم المعدلة: 2.03 دولار أمريكي مقابل 1.96 دولار أمريكي متوقعة (بزيادة 20% على أساس سنوي)

إجمالي الإيرادات: 19.18 مليار دولار أمريكي مقابل 19.10 مليار دولار أمريكي متوقعة (بزيادة 21% على أساس سنوي)

إيرادات البنية التحتية السحابية (IaaS): 5.8 مليار دولار أمريكي (قفزة هائلة بنسبة 93%)

التزامات الأداء المتبقية (RPO): 638 مليار دولار أمريكي مقابل 595.67 مليار دولار أمريكي متوقعة (بزيادة 363%)

عامل OpenAI: يعود الفضل في تراكم أعمال أوراكل الضخمة البالغة 638 مليار دولار أمريكي إلى عقود الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، حيث قام العملاء بالدفع المسبق أو توفير وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم. ووفقًا لمحللي بنك أوف أمريكا، فإن أكثر من 50% من التزامات الأداء المتبقية هذه مصدرها OpenAI.

استنزاف السيولة الناتج عن الذكاء الاصطناعي يُؤدي إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 10%

إذا كانت الأرباح قد فاقت التوقعات بهذا الشكل، فلماذا انخفض سعر السهم؟ يعود السبب إلى ثمن الحفاظ على القدرة التنافسية في سباق الذكاء الاصطناعي. يتطلب بناء مراكز البيانات لدعم أحمال العمل الحديثة رأس مال غير مسبوق، وتُموّل أوراكل هذا التوسع بقوة.

تشمل التفاصيل التي تُثير تردد المستثمرين ما يلي:

خطط تمويل جديدة: أعلنت أوراكل عن نيتها جمع 40 مليار دولار من خلال مزيج من تمويل الديون والأسهم، بما في ذلك بيع أسهم بقيمة 20 مليار دولار تم الكشف عنه مؤخرًا.

عبء ديون متزايد: يأتي هذا بعد حملة رأسمالية مكثفة بالفعل في السنة المالية 2026، حيث جمعت الشركة 43 مليار دولار من الديون و5 مليارات دولار من الأسهم.

تدفق نقدي حر سلبي: سجلت أوراكل تدفقًا نقديًا حرًا سلبيًا بقيمة 23.7 مليار دولار للسنة المالية 2026 بأكملها، حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 162% لتصل إلى 55.7 مليار دولار.

بينما تُشير أوراكل إلى أن 75 مليار دولار من المدفوعات المُسبقة من العملاء والأجهزة التي يُوفرونها ستُساهم في نهاية المطاف في تغطية جزء من تكاليف إنشاء مراكز البيانات، إلا أن احتمالية انخفاض قيمة الأسهم وزيادة الديون على المدى القريب جعلت المستثمرين حذرين بشأن ما إذا كان الطلب على الذكاء الاصطناعي على المدى القريب سيُبرر هذا الإنفاق الضخم.

نظرة مستقبلية: توقعات مُحسّنة ومراكز بيانات بقدرة جيجاوات

على الرغم من ردة فعل السوق المُتسرعة، لا تزال قيادة أوراكل مُتفائلة للغاية بشأن المستقبل، بل ورفعت توقعات الأرباح للعام المُقبل. وأشار الرئيس التنفيذي كلاي ماجويرك إلى أن الشركة تتطلع إلى تشغيل ما يقرب من جيجاوات واحد من قوة الحوسبة في الربع الحالي وحده، وهو ما يُعادل تقريبًا كامل طاقتها الاستيعابية بدءًا من السنة المالية 2026.

أبرز ما تُقدمه أوراكل من توقعات مستقبلية:

نمو الإيرادات في الربع الأول من السنة المالية 2027: من المُتوقع أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 27% و29% على أساس سنوي.

ربحية السهم المُعدلة في الربع الأول من السنة المالية 2027: من المُتوقع أن تتراوح بين 1.72 دولار و1.76 دولار (متجاوزة تقديرات المُحللين البالغة 1.68 دولار).

تم رفع توقعات ربحية السهم للسنة المالية 2027 إلى 8.05 دولار (مقارنةً بتوقعات وول ستريت البالغة 8.01 دولار).

تم تأكيد توقعات الإيرادات للسنة المالية 2027 عند مستوى قوي يبلغ 90 مليار دولار.

تراهن أوراكل بقوة على مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على أنظمة الذكاء الاصطناعي الثورية في مجال التكنولوجيا الصحية ومراكز البيانات الصديقة للبيئة التي تعمل بالطاقة النظيفة. الطلب التشغيلي واضح؛ والآن، يتعين على أوراكل إثبات أن توقعاتها لإجمالي الإنفاق الرأسمالي البالغ 70 مليار دولار للسنة المالية 2027 ستحقق هوامش الربح التي يدفعها المستثمرون.

ORCL.US (D1)

يواجه سهم أوراكل زخمًا هبوطيًا قويًا. بعد أن بلغ ذروته قرب 249.37 دولارًا، أغلق السهم عند 200.73 دولارًا، مختبرًا متوسطه المتحرك الأسي لمدة 30 يومًا. مع ذلك، فإن الانخفاض المتوقع في السوق الأمريكية قبل افتتاحها إلى 180 دولارًا يُبطل هذا الدعم قصير الأجل، حيث انخفض السعر بشكل حاد دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (185.97 دولارًا). هذا الانخفاض الحاد يُهدد بشكل مباشر مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% الحرج (178.99 دولارًا). إذا لم يصمد مستوى الدعم النفسي عند 180 دولارًا، فإن مستوى الدعم الهيكلي الرئيسي التالي يقع عند 168.28 دولارًا. يبقى مؤشر القوة النسبية (49.2) محايدًا ولكنه يتجه نحو الانخفاض بوتيرة متسارعة.

المصدر: xStation5