التقويم الاقتصادي: الأسواق تستيقظ بعد عطلة نهاية أسبوع من الجمود الجيوسياسي 🚢

ما هي الأحداث المهمة التي تستحق المتابعة اليوم؟

يشهد جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم هدوءًا نسبيًا (باستثناء قرار لجنة السياسة النقدية الرومانية الساعة 2 ظهرًا)، مما يجعل العوامل الجيوسياسية المحرك الرئيسي للسوق. ويرتفع سعر خام برنت إلى حوالي 84 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وذلك عقب تشديد إيران لشروط إعادة فتح مضيق هرمز (رفع العقوبات، وإنهاء الحصار، وتعليق العمليات العسكرية). علاوة على ذلك، يُشكل الهجوم على سفينة تابعة لشركة أدنوك، وهجوم الحوثيين على مصفاة أرامكو في جازان، جبهة ثانية حقيقية في الصراع.

يشهد السوق تقلبات ملحوظة في بعض الأدوات المالية قبيل بدء جلسة التداول الأوروبية. المصدر: xStation

يركز ترامب على الضغوط الاقتصادية بدلاً من شنّ غارات جوية جديدة، مما يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. ويشير بنك اليابان إلى خطر التضخم المفرط واحتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث انخفض الين بشكل طفيف، بينما تتداول العملات الأخرى ضمن نطاقات ضيقة. وتشهد أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة يوم الجمعة، والتي خففت من التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بشكل سريع.

افتتاح السوق الأوروبية والتوقعات الأسبوعية - جدول أعمال الشركات

تشير العقود الآجلة لمؤشري داكس ويورو ستوكس 50 إلى افتتاح مرتفع قليلاً رغم ارتفاع أسعار النفط.

يتسارع إيقاع الأسبوع يوم الأربعاء (مؤشر أسعار المستهلك: ألمانيا/الولايات المتحدة) ويوم الخميس (مؤشر أسعار المستهلك: بولندا، الناتج المحلي الإجمالي: المملكة المتحدة)، ويختتم ببيانات يوم الجمعة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. المصدر: XTB

من بين الشركات الرئيسية التي ستعلن نتائجها هذا الأسبوع، شركتا سيسكو وأبلايد ماتيريالز. المصدر: XTB