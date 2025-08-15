أرامكو السعودية توقع صفقة قيمتها 11 مليار دولار لتطوير حقل الجافورة

وقّعت شركة أرامكو السعودية أكبر صفقة خلال 2025، مع تحالف دولي في إطار أعمال تطوير حقل غاز الجافورة حيث تتضمّن الصفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار تتعلّق بمرافق معالجة الغاز في الجافورة، مع ائتلاف مكوّن من مستثمرين دوليين، بقيادة صناديق تديرها "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز".

الجدير بالذكر أنه يُعد حقل الجافورة أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في المملكة العربية السعودية، إذ تُقدّر احتياطياته بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات.

يشكّل المشروع عنصرًا أساسًا في خطط أرامكو السعودية لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة 60% بين عامَي 2021 و2030، لتلبية الطلب المتزايد وبوصفه جزءًا من الصفقة، ستستئجر شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي إم جي سي)، حقوق التطوير والاستغلال لمعمل الغاز في حقل الجافورة، ومرفق رياس لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإعادة تأجيرها مرة أخرى إلى أرامكو لمدة 20 عامًا.

من جانبها ستملك أرامكو حصة أغلبية قدرها 51% في شركة "جي إم جي سي"، في حين سيملك مستثمرون بقيادة "جي آي بي" نسبة 49% المتبقية ومن المتوقع أن يجري إتمام الصفقة، التي لن تفرض أيّ قيود على كمّيات إنتاج أرامكو السعودية، في أقرب وقت ممكن؛ إذ تخضع لشروط الإتمام المعتادة.

في هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، المهندس أمين بن حسن الناصر: "يشكّل حقل الجافورة ركيزة أساسية في برنامجنا الطموح للتوسع في مجال الغاز، ومشاركة الائتلاف الذي تقوده (جي آي بي)، بوصفه مستثمرًا في مشروعٍ رئيس من أعمالنا في مجال الغاز غير التقليدي توضح المزايا الاستثمارية الجاذبة لهذا المشروع".

مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تستعد فيه أرامكو لبدء الإنتاج في المرحلة الأولى لمشروع حقل الجافورة خلال هذا العام، يمضي العمل قدمًا في تطوير المراحل التالية.

من الجانب الاخر قال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، بايو أوجونليسي: "يُسعدنا أن نعزّز شراكتنا مع أرامكو من خلال استثمارنا في البنية التحتية للغاز الطبيعي في السعودية، التي تُعدّ ركيزة أساسية لأسواق الغاز الطبيعي العالمية.

وأثارت فرصة الاستثمار في أحد أهم مشروعات تطوير الغاز الطبيعي في المنطقة اهتمامًا كبيرًا لدى المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ومن بين المستثمرين المشاركين في الصفقة مؤسسات استثمارية رائدة من آسيا والشرق الأوسط.

يأتي الاستثمار امتدادًا للعلاقة القوية القائمة بين أرامكو و"بلاك روك". وفي عام 2022، شاركت "بلاك روك" في قيادة ائتلاف من المستثمرين في استثمار أقلية منفصل بشركة أرامكو لإمداد الغاز.