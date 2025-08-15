«سينومي سنترز» تقر توزيعات أرباح فصلية بـ47.5 مليون دولار

وافق مجلس إدارة شركة المراكز العربية «سينومي سنترز» السعودية، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 178.1 مليون ريال ما يعادل 47.5 مليون دولار، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية .

الجدير بالذكر أنه أوضحت «سينومي سنترز»، أن مجلس الإدارة أقر توزيع الأرباح على 475 مليون سهم، بنسبة 3.75% من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 0.375 ريال للسهم عن الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت «سينومي سنترز» أن تاريخ استحقاق التوزيعات سيكون في الـ30 من سبتمبر المقبل للمسجلين لدى مركز «إيداع»، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ التوزيع في الـ15 من أكتوبر 2025.

الإفصاح لفت إلى أن الأرباح التي ستدفعها الشركة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالمملكة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية.

في حين ارتفعت أرباح «سينومي سنترز» خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 34.2% لتصل إلى 474.7 مليون ريال (126.5 مليون دولار)، رغم تراجع الإيرادات واستمرار النمو القياسي لمعدل إقبال الزوار.

وجب التذكير انه كانت شركة الفطيم للتجزئة الإماراتية اتفقت، أخيراً، على الاستحواذ على حصة تقارب 50% من «سينومي سنترز» السعودية بقيمة 2.52 مليار ريال ما يعادل 672 مليون دولار.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني، بنسبة طفيفة، لتبلغ 582.6 مليون ريال، نتيجة غياب إيرادات «الظهران مول»، الذي تم تسليم المرحلة الأولى منه مطلع فبراير 2025، ونتج عنه انخفاض صافي إيرادات الإيجار ومبيعات وسائل الإعلام .

خلال الربع الأول، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 20% لتصل إلى 222.7 مليون ريال، بدعم من نمو الإيرادات 0.8% لتصل إلى 590.6 مليون ريال.

تعد «سينومي سنترز» المالك الأكبر لمراكز التسوق في السعودية، التي تضم محفظتها 21 مركز تسوق، وتحتضن ما يقرب من 4200 متجر.