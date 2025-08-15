اقرأ أكثر

تفاعلت عملة CHN.cash بعد قراءات اقتصادية صينية أضعف من المتوقع 📌

١:٣٥ م ١٥ أغسطس ٢٠٢٥

تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الصينية في البداية عقب صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، لكن المشترين يحاولون الحد من المزيد من الانخفاضات، مدعومين بنبرة التفاؤل في الأسواق العالمية وتوقعات بدعم أقوى من المستوى المركزي للاقتصاد الصيني. والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن البيانات جاءت دون التوقعات (وارتفاع معدل البطالة)، إلا أن مبيعات التجزئة لا تزال تبدو قوية نسبيًا.

 

  • في يوليو، ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 3.7% على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 4.6% و4.8% السابقة. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.7% على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 6%، وبانخفاض عن 6.8% في يونيو. وارتفع معدل البطالة إلى 5.2%، مرتفعًا من 5% في يونيو، ومتجاوزًا التوقعات البالغة 5.1%.
  • نما استثمار الأصول الثابتة في المناطق الحضرية بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مقارنةً بالتوقعات البالغة 2.6% و2.7% في يونيو. لم تكن النتائج المعلنة مؤخرًا من JD.com كافيةً لدعم التفاؤل بشأن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، في حين ستُعلن علي بابا عن أرباحها اليوم، قبل ساعات قليلة من افتتاح السوق الأمريكية. باع صندوق التحوط "بريدج ووتر أسوشيتس"، المرتبط براي داليو، جميع استثماراته في الأسهم الصينية ومراكزه في صندوقين صينيين متداولين في البورصة - بقيمة تُقارب 1.5 مليار دولار أمريكي - في الربع الثاني.

 

يشهد الدافع الائتماني الصيني ارتفاعًا منذ نوفمبر 2024 تقريبًا، مما يدعم الطلب على الأصول الصينية، ويشير إلى إمكانية تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية بشكل أكثر استدامة.

 
المصدر: MicroMacro, Bloomberg Finance L.P.

مؤشر CHN.cash (الفاصل الزمني اليومي)

تحاول العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ (CHN.cash) وقف الانخفاضات بعد ظهور ضغوط بيعية حول مستوى 9,300، وهو مستوى حفز عمليات بيع متكررة في الماضي. سجلت المؤشرات الصينية مؤخرًا أفضل إغلاق أسبوعي لها في سبعة أشهر.

المصدر: xStation5

