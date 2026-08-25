أرامكو السعودية توقع اتفاقيات مع شركات فرنسية بقيمة 3.7 مليار دولار

وقعت عملاق النفط السعودي، شركة أرامكو اتفاقيات ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية محتملة تتجاوز 3.7 مليارات دولار أمريكي، مع شركات فرنسية حيث جرى إعلان الاتفاقيات ومذكرة التفاهم خلال اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي - السعودي للاستثمار، بحضور رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر.
الجدير بالذكر أنه يُتوقع أن تُسهم جهود التعاون المشترك في تعزيز منظومة سلاسل الإمداد في أرامكو السعودية، ورفع مستوى استمرارية الأعمال وكفاءتها، وتطوير الذكاء الاصطناعي الصناعي والتقنيات الرقمية، والإسهام في تحقيق قيمة اقتصادية لكلٍ من المملكة وفرنسا.مراجع جغرافية.
كما تركّز الشراكات على دعم المشاريع، وتنمية القدرات والإمكانات، ونقل التقنية والابتكار، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتشمل: اتفاقية شراء مؤسسية لمعدات الحفر، اتفاقية شراء لأنابيب قطاع النفط والغاز، مذكرة تفاهم مع أرامكو الرقمية لترسيخ إطار تعاون محتمل في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي، وتقنيات التوأمة الافتراضية - الرقمية، بما في ذلك تطبيقات محتملة في قطاع النفط والغاز.
سوق منتجات التجميل الخليجي يقترب من 21 مليار دولار وسط طفرة رقمية واستثمارية
الإمارات تعزز ريادتها في سوق العملات المستقرة وسط سوق عالمية بقيمة 312 مليار دولار
الصادرات السعودية غير النفطية تتراجع 9.7% إلى 24.59 مليار ريال في يونيو 2026
إيرادات عُمان تسجل 17.14 مليار دولار في النصف الأول 2026