  
١٠:٠٤ · ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦

أرامكو السعودية توقع اتفاقيات مع شركات فرنسية بقيمة 3.7 مليار دولار

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

وقعت عملاق النفط السعودي، شركة أرامكو اتفاقيات ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية محتملة تتجاوز 3.7 مليارات دولار أمريكي، مع شركات فرنسية حيث جرى إعلان الاتفاقيات ومذكرة التفاهم خلال اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي - السعودي للاستثمار، بحضور رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر.

الجدير بالذكر أنه يُتوقع أن تُسهم جهود التعاون المشترك في تعزيز منظومة سلاسل الإمداد في أرامكو السعودية، ورفع مستوى استمرارية الأعمال وكفاءتها، وتطوير الذكاء الاصطناعي الصناعي والتقنيات الرقمية، والإسهام في تحقيق قيمة اقتصادية لكلٍ من المملكة وفرنسا.مراجع جغرافية.

كما تركّز الشراكات على دعم المشاريع، وتنمية القدرات والإمكانات، ونقل التقنية والابتكار، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتشمل: اتفاقية شراء مؤسسية لمعدات الحفر، اتفاقية شراء لأنابيب قطاع النفط والغاز، مذكرة تفاهم مع أرامكو الرقمية لترسيخ إطار تعاون محتمل في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي، وتقنيات التوأمة الافتراضية - الرقمية، بما في ذلك تطبيقات محتملة في قطاع النفط والغاز.
 

 

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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