أرباح 24 شركة إماراتية ترتفع 4.7% بالنصف الأول 2026

حققت 24 شركة وبنكاً مدرجاً في أسواق المال الإماراتية صافي أرباح إجمالية بلغ نحو 43.12 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو على أساس سنوي يقارب 4.7% مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي للبنوك الكبرى، التي استحوذت على النصيب الأكبر من الأرباح، في وقت سجلت فيه شركات عدة تراجعاً ملحوظاً في نتائجها المالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

الجدير بالذكر أنه تصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة المؤسسات الأكثر ربحية، بأرباح بلغت 12.9 مليار درهم، بنمو 3%، يليه بنك أبوظبي الأول بأرباح قدرها 10.73 مليار درهم، ثم بنك أبوظبي التجاري الذي سجل نمواً قوياً بنسبة 34%، لترتفع أرباحه إلى 6.737 مليار درهم.

في حين بلغت أرباح البنوك الثلاثة مجتمعة نحو 30.4 مليار درهم، بما يعادل نحو 70% من إجمالي أرباح المؤسسات الـ24، ما يؤكد استمرار البنوك الكبرى في قيادة ربحية الشركات المدرجة خلال الفترة.

وجاء مصرف دبي الإسلامي في المرتبة الرابعة بأرباح بلغت 3.736 مليار درهم، فيما سجل بنك دبي التجاري أرباحاً قدرها 1.716 مليار درهم، وحقق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً بقيمة 1.71 مليار درهم، بنمو 24.7%.

كما حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أرباحاً صافية بلغت 1.63 مليار درهم، بنمو 12.6%، فيما سجل بنك السلام - السودان أرباحاً قدرها 1.057 مليار درهم، بانخفاض 25.23% مقارنة بالنصف الأول من 2025.

كما أظهرت النتائج أداءً قوياً لعدد من البنوك الأخرى، إذ ارتفعت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 15.3% إلى 803.9 مليون درهم، فيما قفزت أرباح بنك الشارقة بنسبة 35% إلى 362 مليون درهم.

كما سجل بنك عجمان صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 246 مليون درهم، بنمو 1%، بينما بلغت أرباح البنك العربي المتحد 201 مليون درهم، بتراجع 3.23%. وفي المقابل، تراجعت أرباح فينكس كروب بنسبة 50% إلى 334.3 مليون درهم، مقارنة مع 671 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، كما انخفضت أرباح بنك أم القيوين الوطني بنسبة 13.5% إلى 271 مليون درهم.

على صعيد الشركات، حققت تعليم القابضة أرباحاً بلغت 177.56 مليون درهم، بنمو 2.9%، وزادت أرباح الاتحاد العقارية بنسبة 26.16% إلى 18.37 مليون درهم. وسجلت الإمارات للتنقل أرباحاً بقيمة 144.6 مليون درهم، بانخفاض 9%، وتراجعت أرباح أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 63.2% إلى 102.4 مليون درهم، فيما انخفضت أرباح إيه دي إن إتش للتموين بنسبة 18.9% إلى 60 مليون درهم، في المقابل، سجلت إيزي ليس نمواً قوياً في صافي الأرباح بنسبة 38.2% إلى 44.9 مليون درهم، بينما بلغت أرباح بالمز الرياضية 43 مليون درهم، بتراجع 4%، كما ارتفعت أرباح رأس الخيمة الوطنية للتأمين بنسبة 19% إلى 28.6 مليون درهم.

يشار أنه سجلت تاكسي دبي تراجعاً في صافي الأرباح، التي بلغت 61.1 مليون درهم خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع 189 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025، كما انخفضت أرباح رابكو للاستثمار بنسبة 11.4% إلى 9.88 مليون درهم.