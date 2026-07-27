التقويم الاقتصادي: ما الذي يجب عليك متابعته عن كثب هذا الأسبوع؟ (27.07.2026)

يفتتح السوق الأسبوع في أعقاب انخفاض حاد في أسعار النفط، بعد تقارير تفيد بوقف الولايات المتحدة وإيران للهجمات في مضيق هرمز، وهو المحرك الرئيسي لجلسة التداول اليوم. انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7%، بينما تراجع خام برنت بنحو 5% يوم الأحد، متراجعًا عن أعلى مستوياته في شهرين التي سجلها في أعقاب الصراع في الشرق الأوسط.

ما الذي يحرك السوق؟

في بداية الأسبوع، يبدو أن سوق السلع الأساسية هو المتصدر، حيث يتصدر خام غرب تكساس الوسيط (-7.38%) وخام برنت (-6.54%) قائمة الخاسرين، بينما انخفض الغاز الطبيعي بنحو 4%. في المقابل، سجلت الفضة (+2.57%) ومؤشر أسعار النفط الأمريكي 100 (+1.41%) ومؤشر أسعار النفط الأوروبي 50 (+1.36%) أكبر المكاسب، مما يشير إلى انتعاش السوق من المخاطر الجيوسياسية وعودة الإقبال على الأصول عالية المخاطر. ارتفعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية (مؤشر ألمانيا 40 +1.32%، مؤشر إسبانيا 35 +1.25%، مؤشر إيطاليا 40 +1.20%) ومؤشر الولايات المتحدة 500 (+0.96%) عند الافتتاح، وكذلك المؤشرات الآسيوية (مؤشر اليابان 225 +1.31%) ومؤشر الصين النقدي +1.33%).

بيانات الاقتصاد الكلي اليوم

في تمام الساعة 10:00، سنشهد صدور مؤشر Ifo الألماني لشهر يوليو، وفي تمام الساعة 14:30، سنشهد صدور بيانات طلبات السلع المعمرة الأمريكية لشهر يونيو - وهذه هي البيانات الاقتصادية الكلية الرئيسية الوحيدة المدرجة في جدول أعمال اليوم. في المقابل، تهيمن التطورات الجيوسياسية والتجارية على المشهد - ففي يوم الجمعة، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية جديدة بموجب المادة 301 (10-12.5%) على 60 شريكًا تجاريًا، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ماذا يخبئ لنا هذا الأسبوع؟

الاثنين، ٢٧ يوليو

١٠:٠٠ ألمانيا - مؤشر معهد إيفو (مناخ الأعمال) لشهر يوليو

١٤:٣٠ الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة (شهريًا) لشهر يونيو

الثلاثاء، ٢٨ يوليو

٠٥:٠٥ أستراليا - خطاب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي

٢٢:٤٠ الولايات المتحدة - تقرير معهد البترول الأمريكي حول التغيرات في مخزونات النفط الخام

الأربعاء، ٢٩ يوليو

٠٣:٣٠ أستراليا - معدل التضخم (سنويًا وربع سنويًا) للربع الثاني

١٦:٣٠ الولايات المتحدة - التغير في مخزونات النفط الخام والبنزين، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية

٢٠:٠٠ الولايات المتحدة - قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة

٢٠:٣٠ الولايات المتحدة - المؤتمر الصحفي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية

الخميس، ٣٠ يوليو

٠٩:٠٠ إسبانيا - معدل التضخم لشهر يوليو والناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني

١١:٠٠ منطقة اليورو - الناتج المحلي الإجمالي (سنويًا وربع سنويًا) للربع الثاني

١٣:٠٠ المملكة المتحدة - قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة

14:00 ألمانيا - معدل التضخم (سنويًا وشهريًا) لشهر يوليو

14:30 الولايات المتحدة - الناتج المحلي الإجمالي (سنويًا) للربع الثاني

14:30 الولايات المتحدة - معدل التضخم لأسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر يونيو

16:30 الولايات المتحدة - بيانات مخزونات الغاز الطبيعي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

الجمعة، 31 يوليو

00:00 اليابان - قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة والمؤتمر الصحفي

01:50 اليابان - الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر يونيو

03:30 الصين - مؤشرات مديري المشتريات (للصناعات التحويلية والخدمات) لشهر يوليو

09:30 بولندا - معدل التضخم (سنويًا وشهريًا) لشهر يوليو

11:00 منطقة اليورو - مؤشر أسعار المستهلك المنسق ومعدل التضخم الأساسي (سنويًا وشهريًا) لشهر يوليو

الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء (الساعة 8 مساءً)، بالتزامن مع المؤتمر الصحفي لجيروم باول. وتشير توقعات السوق حاليًا إلى احتمال رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 35 و40%، وهو ارتفاع حاد من حوالي 10% في يونيو الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار النفط والمخاوف بشأن التضخم. إضافةً إلى ذلك، نترقب سلسلة من إعلانات أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى السبع (ماجيك، مايكروسوفت، ميتال، آبل، وأمازون) يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق، بينما ستكون شركات فيزا وسامسونج وإكسون موبيل محط الأنظار خارج قطاع التكنولوجيا. أما على الصعيد الاقتصادي الكلي، فيختتم الأسبوع بسلسلة من البيانات الهامة: بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو للربع الثاني (الخميس)، وقرار بنك إنجلترا ومؤشر التضخم الألماني (الخميس)، وقرار بنك اليابان، ومؤشر مديري المشتريات الصيني، وبيانات التضخم في بولندا والاتحاد الأوروبي لشهر يوليو يوم الجمعة. المصدر: XTB