عاجل: هل تتعافى منطقة اليورو؟ بيانات مؤشر مديري المشتريات الإيجابية تتأثر سلباً بارتفاع أسعار النفط والغاز

منطقة اليورو: قفزة مفاجئة إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر

مؤشر مديري المشتريات المركب: 51.9 | التوقعات: 50.2 (السابق: 50.0). يعود المؤشر فوق عتبة النمو لأول مرة منذ مارس، مسجلاً أعلى مستوى له في خمسة أشهر، وهي مستويات لم تُشهد منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

قطاع التصنيع: 52.0 | التوقعات: 51.5 (السابق: 51.4).

قطاع الخدمات: 51.6 | التوقعات: 49.8 (السابق: 49.4).

انخفضت ضغوط التكاليف إلى أدنى مستوى لها منذ اندلاع الحرب، مما خفف الضغط على البنك المركزي الأوروبي بشأن رفع أسعار الفائدة. مع ذلك، قد يكون هذا الانخفاض مؤقتًا، نظرًا لارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار أمريكي وسعر الغاز إلى أكثر من 60 يورو/ميغاواط ساعة. من المتوقع أن تشهد القراءات النهائية تعديلات كبيرة نحو الأسفل.

ألمانيا: عودة غير متوقعة للنمو

مؤشر مديري المشتريات المركب: 51.2 | التوقعات: 49.7 (السابق: 49.5). كسر سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أشهر ليعود المؤشر فوق مستوى 50 نقطة المحايد.

الصناعات التحويلية: 52.2 | التوقعات: 50.5 (السابق: 50.3). المحرك الرئيسي للنمو؛ حيث بلغ المؤشر أعلى مستوى له في أربعة أشهر.

الخدمات: 49.6 | التوقعات: 49.0 (السابق: 48.6). انتعاش ملحوظ، على الرغم من أن القطاع لا يزال دون مستوى 50 نقطة.

على الرغم من البداية الناجحة للربع الثالث، إلا أن حالة عدم اليقين المحيطة بالشرق الأوسط وتكاليف الطاقة تُلقي بظلالها على توقعات التعافي المستدام.

فرنسا: تجاوز التوقعات على الرغم من ضعف قطاع الصناعات التحويلية

مؤشر مديري المشتريات المركب: 49.6 | التوقعات: 47.8 (السابق: 47.2). تجاوزت النتائج توقعات السوق بشكل واضح، مسجلةً أقرب مستوى لها إلى عتبة الخمسين منذ فبراير.

الخدمات: 49.8 | التوقعات: 47.5 (السابق: 46.8). نمو قوي - أعلى مستوى منذ ديسمبر.

الصناعات التحويلية: 50.0 (السابق: انخفاض إلى 50.0). مخيب للآمال؛ فقد تراجع أداء القطاع إلى مستويات محايدة.

يُشكل الضغط على ميزانيات الأسر نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والغموض السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية بيئةً هشةً للأعمال.

نظرة على آسيا والولايات المتحدة

صورة آسيا: تُظهر البيانات الآسيوية صورة اقتصادية متباينة، على الرغم من أن المنطقة لا تزال في معظمها ضمن النطاق الإيجابي لمؤشر 50 نقطة. يُظهر قطاع التصنيع الياباني نموًا قويًا في الإنتاج، محافظًا على مؤشرات عالية رغم أن النتائج جاءت دون التوقعات. في الوقت نفسه، تباطأ نمو القطاع الخاص في الهند مقارنةً بالأشهر السابقة، ويعود ذلك أساسًا إلى تباطؤ قطاع الخدمات. ولا تزال المخاوف المستمرة بشأن تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية، والتي طغت عليها التوترات العالمية، تشكل تحديًا رئيسيًا للشركات الآسيوية.

ترقبًا لبيانات السوق الأمريكية بعد الظهر: بعد سلسلة البيانات القادمة من أوروبا، يتجه اهتمام السوق إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، حيث ستصدر البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي لشهر يوليو. وقد أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة كبيرة حتى الآن، لا سيما في قطاع الإنتاج، لكن المستثمرين سيراقبون عن كثب كيفية تعامل الشركات المحلية مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتكاليف العمالة، وضغوط الرسوم الجمركية. وستحدد بيانات اليوم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحافظ على وتيرة نمو أعلى أم ستتماشى مع الأرقام الأوروبية الأكثر هدوءًا.

التحليل الفني لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

يخترق زوج اليورو/الدولار الأمريكي قناة الاتجاه الصاعد، والتي كانت بمثابة تصحيح للاتجاه الهابط الذي استمر منذ منتصف أبريل. يقع مستوى المقاومة الرئيسي الحالي عند 1.14 والمتوسط ​​المتحرك لـ 25 يومًا. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز تشهد ارتفاعًا واضحًا؛ وقد تؤدي احتمالات ارتفاعها إلى 100 يورو/ميغاواط ساعة إلى انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستويات منخفضة جديدة. في هذه الحالة، يُفتح المجال أمام انخفاض الزوج إلى ما دون 1.13 وربما إلى 1.1250. مع ذلك، إذا بدأت أسعار الطاقة بالتراجع، فقد يرتفع الزوج مجددًا فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 25 يومًا ويرتد نحو 1.15.