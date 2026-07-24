طيران ناس يعزز أسطوله بطائرات عريضة البدن استعداداً لمرحلة توسع دولية

صفقة جديدة لترسيخ استراتيجية النمو

يمضي طيران ناس، الناقل السعودي منخفض التكلفة، في تنفيذ خطة توسع طموحة تهدف إلى زيادة قدرته التشغيلية وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والدولية. وأعلنت شركة إيرباص أن الشركة وافقت على شراء 25 طائرة إضافية تشمل 5 طائرات من طراز A330-900 عريضة البدن و20 طائرة من طراز A321neo ضيقة البدن، في خطوة تعكس توجه الناقل نحو بناء أسطول أكثر تنوعاً ومرونة.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع الطيران السعودي نمواً سريعاً، مدفوعاً بارتفاع الطلب على السفر والسياحة والحج والعمرة، إلى جانب توسع الأنشطة الاقتصادية والفعاليات الدولية داخل المملكة.

الانتقال من الرحلات الإقليمية إلى الوجهات بعيدة المدى

يمثل تعزيز أسطول A330neo تحولاً مهماً في استراتيجية طيران ناس، إذ تمنح هذه الطائرات الشركة القدرة على تشغيل رحلات طويلة المدى ونقل أعداد أكبر من المسافرين مقارنة بالطائرات التقليدية المستخدمة في الرحلات القصيرة والمتوسطة.

وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً عن اتفاقيات لشراء طائرات من عائلتي A320neo وA330-900، بهدف دعم توسع شبكتها الدولية وخدمة الأسواق التي تشهد طلباً مرتفعاً، بما فيها حركة الحجاج والمعتمرين والمسافرين بين السعودية والأسواق العالمية.

ولا تبدو الطائرات العريضة مجرد خيار موسمي بالنسبة للشركة، بل أصبحت جزءاً من خطتها المستقبلية للتوسع في وجهات بعيدة داخل آسيا وأفريقيا وأوروبا، إضافة إلى تشغيل الخطوط ذات الكثافة العالية التي تحتاج إلى طاقة استيعابية أكبر.

A321neo يمنح الشركة مرونة في التوسع

في المقابل، تدعم الطائرات الإضافية من طراز A321neo توسع طيران ناس في الرحلات المتوسطة، حيث توفر مزيجاً بين الكفاءة التشغيلية والمدى الأطول مقارنة ببعض طائرات الممر الواحد التقليدية.

ويسمح الجمع بين الطرازين للشركة بإدارة شبكتها بشكل أكثر كفاءة؛ إذ يمكن استخدام الطائرات الأصغر لفتح أسواق جديدة واختبار مستوى الطلب، ثم زيادة السعة باستخدام الطائرات العريضة عند ارتفاع أعداد المسافرين.

كما يساعد الاعتماد الكامل على طائرات إيرباص في توحيد عمليات الصيانة والتدريب وقطع الغيار، ما يقلل التعقيد التشغيلي ويرفع كفاءة الأسطول.

دفتر طلبات ضخم وخطة للوصول إلى 160 طائرة

ترفع الصفقة الجديدة إجمالي التزامات طيران ناس إلى 20 طائرة A330neo و56 طائرة A321neo، فيما يصل إجمالي التزامات الشركة تجاه إيرباص إلى 235 طائرة.

وتستهدف الشركة الوصول إلى أسطول يضم 160 طائرة بحلول عام 2030، مع توسيع شبكتها إلى نحو 165 وجهة وأكثر من 300 مسار جوي. ويعني ذلك أن جميع الطائرات المطلوبة لن تدخل الخدمة في وقت واحد، إذ ستصل عمليات التسليم على مراحل، مع استخدام جزء من الطائرات لاستبدال الأسطول الحالي مستقبلاً.

كما يمنح حجم الطلبية الشركة ميزة مهمة في سوق تعاني فيه شركات الطيران العالمية من ازدحام جداول التسليم وتأخر وصول بعض الطائرات والمحركات.

السوق السعودي يدفع شركات الطيران نحو التوسع

يرتبط توسع طيران ناس بالنمو الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، ضمن أهداف الاستراتيجية السعودية للطيران الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي للنقل الجوي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وسجل القطاع نمواً ملحوظاً مع ارتفاع أعداد المسافرين وزيادة الرحلات، مدعوماً بتوسع السياحة الدولية وزيادة الطلب على السفر الديني والتجاري.

ومن خلال تعزيز أسطوله، لا يركز طيران ناس على السوق المحلية فقط، بل يسعى إلى زيادة حصته من حركة السفر الدولية القادمة إلى السعودية أو العابرة منها.

منافسة متزايدة في سوق الطائرات العريضة

تأتي خطوة طيران ناس في ظل توسع شركات الطيران السعودية الأخرى في الطائرات ذات السعة الكبيرة، مع خطط لتطوير الشبكات الدولية وزيادة القدرة التنافسية.

وتمنح الطائرات العريضة الشركة فرصة أكبر للمنافسة في الرحلات التي تجمع بين السياحة والحج والعمرة وزيارات العائلات، لكنها في الوقت نفسه تتطلب إدارة دقيقة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والحاجة إلى تحقيق معدلات إشغال مرتفعة.

رهان على النمو والكفاءة التشغيلية

تعكس الطلبية الجديدة رهان طيران ناس على استمرار نمو الطلب على السفر في السعودية خلال السنوات المقبلة. فزيادة عدد الطائرات تمنح الشركة قدرة أكبر على خفض تكلفة المقعد وتوسيع شبكة الوجهات، لكنها تتطلب أيضاً تخطيطاً دقيقاً لضمان توافق السعة الجديدة مع حجم الطلب الفعلي.

ويعزز حداثة الأسطول من قدرة الشركة على الحفاظ على كفاءة التشغيل، إذ يعد أسطولها من بين الأكثر حداثة بين شركات الطيران منخفضة التكلفة.

وفي النهاية، تمثل الصفقة أكثر من مجرد شراء طائرات جديدة؛ فهي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة السعة، توسيع الحضور الدولي، الحفاظ على انخفاض التكاليف، وتعزيز مكانة طيران ناس في سوق طيران سعودي يشهد منافسة ونمواً غير مسبوقين.