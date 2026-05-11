ارتفاع أرباح أرامكو السعودية 25.5% إلى 120 ملياراً بالربع الأول

أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة “أرامكو”، ارتفاع أرباحها بنسبة 25.5% إلى أكثر من 120 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2026، مقارنة بأرباح قدرها 95.7 مليار ريال، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

من جانبها قالت الشركة، في بيان إن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، قابل ذلك جزئياً ارتفاع في تكاليف التشغيل، وارتفاع في ضريبة الدخل والزكاة مدفوع بارتفاع الدخل الخاضع للضريبة مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.

مشيرة إلى أن صافي الدخل المعدل بلغ 125.97 مليار ريال (33.59 مليار دولار) للربع الأول من عام 2026، وكان إجمالي التعديلات بقيمة 3.96 مليار ريال (1.06 مليار دولار) تتعلق بشكل أساس بتعديل تكلفة الاستبدال و(المكاسب) الخسائر الناجمة عن إعادة قياس القيمة العادلة لبعض مشتقات السلع وبنود التعديل المتعلقة بتكاليف التمويل.

الجدير بالذكر أنه وفقا للشركة، بلغ إجمالي الإيرادات 433.10 مليار ريال (115.49 مليار دولار) للربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 388.70 مليار ريال (103.65 مليار دولار) للربع الرابع من عام 2025، ويُعزى الارتفاع في الإيرادات بشكل أساس إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض الكميات المبيعة من المنتجات المكررة والكيميائية، بالإضافة إلى انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام مقارنة بالربع السابق.

منوهة أنه نظراً لطبیعة أعمال أرامكو السعودیة في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد الھیدروكربونیة (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لأرامكو السعودیة لا تتضمن بند إجمالي الربح، مبينة أنه أُعيد تصنيف بعض مبالغ المقارنة لعام 2025 لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية.

في سياق متصل، أعلنت أرامكو في بيان ثان أن مجلس الإدارة أقر توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول بقيمة 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي، سيتم دفعها في الربع الثاني وأوضحت أن إجمالي الأرباح الموزعة تخص عدد أسهم مستحقة يبلغ نحو 241.93 مليار سهم، وبحصة توزيع قدرها 0.3393 ريال للسهم.

كما حددت الشركة، تاريخ الأحقية في 1 يونيو 2026 للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 9 يونيو 2026، مشيرة إلى عدم وجود أي جهات رسمية أخرى تتطلب عدم ممانعتها على القرار.

من جانبه، أكد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو المهندس أمين الناصر أن نتائج الشركة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس قوة الأداء التشغيلي، وقدرة أرامكو على التكيف مع التحديات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة العالمية موضحا أن أداء أرامكو خلال الفترة الماضية أظهر مرونة تشغيلية قوية وقدرة عالية على التكيف في بيئة جيوسياسية معقدة، مشيرًا إلى أن خط الأنابيب شرق – غرب عمل بطاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميًا لدعم استقرار الإمدادات.

وبيّن الناصر أن أرامكو تواصل التركيز على أولوياتها الاستراتيجية والاستفادة من بنيتها التحتية المتقدمة وشبكتها العالمية للتعامل مع المتغيرات والاضطرابات الدولية، مشيراً إلى أن الموظفين والموظفات أظهروا درجة عالية من الاحترافية والتفاني والخبرة الكبيرة؛ مما أسهم في تمكين الشركة من مواصلة تقديم الخدمات لعملائها وتحقيق القيمة لمساهميها.