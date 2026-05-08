"نينجا" السعودية تختار بنوكاً لطرح عام أولي بمليار دولار في الرياض

اختارت شركة "نينجا" (Ninja) السعودية الناشئة عدداً من البنوك للعمل على طرح عام أولي محتمل في الرياض، بحسب أشخاص مطلعين، مواصلة بذلك خطط الإدراج رغم استمرار الضبابية المرتبطة بحرب إيران.

الجدير بالذكرأن شركة التوصيل السريع اختارت "سيتي غروب" (Citigroup)، و"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs)، و"الرياض المالية"، و"يو بي إس" (UBS) للعمل على طرح محتمل بنهاية العام أو مطلع 2027.

في إشارة إلى أن الشركة تستهدف جمع نحو مليار دولار من الصفقة وأكد االمختصون أن الخطط ما تزال أولية، وأن "نينجا" قد تلجأ إلى بدائل أخرى، من بينها جمع تمويل خاص، إذا قرر التنفيذيون عدم المضي قدماً في الطرح العام الأولي خلال المدى القريب.

وجب التنويه أنه تختار "نينجا" البنوك التي ستعمل على الطرح في ظل هدنة هشة بين الولايات المتحدة وإيران مضى عليها شهر. وكانت الشركة قد اختبرت شهية المستثمرين خلال مارس، بما في ذلك خلال مؤتمر في لندن، في وقت كانت السعودية ودول خليجية أخرى تواجه رد طهران على الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

يشار أنه جمعت الشركة الناشئة 250 مليون دولار خلال 2025 من مجموعة مستثمرين محليين بقيادة "الرياض المالية"، في صفقة قدرت قيمتها عند 1.5 مليار دولار. وكانت بلومبرغ نيوز ذكرت سابقاً أن "نينجا" حققت إيرادات بنحو مليار دولار العام الماضي، وتستهدف تسجيل نحو 1.6 مليار دولار في 2026.

بالرغم من تراجع أحجام الإدراجات في الخليج هذا العام، في تباطؤ بدأ قبل اندلاع الحرب في المنطقة ، إلا أن سوق الأسهم السعودية أظهرت مرونة نسبية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط الذي عزز أسهماً رئيسية مثل "أرامكو"، إضافة إلى انخفاض تعرض المملكة للهجمات الصاروخية الإيرانية مقارنة بالإمارات.

وجب التذكير أنه ما تزال عدة شركات سعودية تمضي في خطط الإدراج، من بينها شركة خدمات تقنية أصبحت مؤخراً أول شركة تطلق طرحاً عاماً أولياً منذ بدء الحرب، مستهدفة جمع نحو 55 مليون دولار.