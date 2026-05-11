🌍 الجغرافيا السياسية - إيران/هرمز
- رفض ترامب رد إيران على مقترح السلام، واصفًا إياه بـ"غير المقبول بتاتًا" في منشور على موقع "تروث سوشيال". وقدّمت إيران، عبر باكستان، مقترحًا مضادًا قائمًا على خطة من ثلاث مراحل، تشترط على الولايات المتحدة - قبل بدء أي مفاوضات بشأن الأسلحة النووية - إنهاء الحصار البحري، واستئناف صادرات النفط الإيرانية، ورفع العقوبات، وفك تجميد الأصول، والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، واعتبار وقف إطلاق النار في لبنان خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه. وتتخذ واشنطن موقفًا معاكسًا: تنازلات نووية أولًا، وكل شيء آخر لاحقًا.
- ورفضت إيران رد ترامب، معتبرةً إياه غير ذي صلة تمامًا. ونقلت وكالة تسنيم، التابعة للدولة، عن مصدر قوله إن استياء ترامب "أفضل بطبيعة الحال"، ما يوحي بأن طهران لا تنوي تخفيف مطالبها تحت ضغط الرأي العام. كما أكدت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية على مطالبة البلاد بالسيادة على مضيق هرمز. تزايد خطر انهيار المفاوضات بشكل كبير.
- تُصعّد إسرائيل والولايات المتحدة من لهجتهما بشأن البنية التحتية النووية الإيرانية. وقد أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن القضاء على المواد النووية الإيرانية لا يزال أولوية عسكرية فعّالة، بينما تشير تقارير غير مؤكدة إلى أن ترامب أبلغ نتنياهو شخصيًا بنيته ضرب المنشآت النووية الإيرانية. لم يتم التحقق من أي من هذه الادعاءات بشكل مستقل، لكن تداولها يُعزز سردية تصاعد الصراع.
🏛️ الاقتصاد العالمي
- تجاوزت أرقام التضخم في الصين لشهر أبريل التوقعات بشكل ملحوظ، منهيةً بذلك 41 شهرًا من الانكماش. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2022، ويتجاوز بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى 1.6%، بينما بلغ مؤشر أسعار المستهلك 1.2% على أساس سنوي مقابل توقعات بلغت 0.9%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران، حيث سجلت أسعار النفط والغاز والمعادن غير الحديدية مستويات قياسية في أسواق الجملة الصينية.
- يُعدّ التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف في الصين نبأً سيئًا لبنك الشعب الصيني وسلاسل التوريد العالمية. فقد ارتفع مؤشر أسعار الشراء بنسبة 3.5%، مما أدى إلى أكبر فجوة بينه وبين أسعار البيع منذ أغسطس 2024، الأمر الذي يُضيّق هوامش ربح المصنّعين. وهذا التضخم ناتج عن ارتفاع التكاليف، وليس عن زيادة الطلب، مما يُقلّل بشكل كبير من فرص التيسير النقدي القوي الذي كان يعوّل عليه المستثمرون من قِبل بنك الشعب الصيني. في الوقت نفسه، يزيد ذلك من خطر الركود التضخمي عالميًا، نظرًا لكون الصين أكبر مصنع في العالم.
- ترى شركة بيمكو أن الصدمة النفطية المرتبطة بإيران قد استبعدت خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وأن رفعها بات مطروحًا مجددًا. وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة، مما يعزز السياسة النقدية التقييدية. ويمثل هذا سياقًا هامًا لتقييمات الأصول العالمية ككل هذا الأسبوع.
- بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الرئيسية لهذا الأسبوع: مؤشر أسعار المستهلكين، والتضخم، ومبيعات التجزئة، بالإضافة إلى قمة ترامب-شي في بكين. وقد أكدت بكين زيارة ترامب إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو/أيار بدعوة من شي جين بينغ. وتكتسب هذه القمة أهمية إضافية نظرًا للدور المحوري للصراع الإيراني في مخاطر الطاقة العالمية.
⛽ المواد الخام - النفط والغاز
- افتتحت أسعار النفط الأسبوع على ارتفاع ملحوظ استجابةً للجمود الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5%. حذرت المملكة العربية السعودية (أرامكو) من أنه حتى لو فُتح مضيق هرمز فورًا، فسيستغرق الأمر شهورًا قبل أن تعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي، وبالتالي فإن علاوة المخاطرة هيكلية وليست مؤقتة.
- وتعقد المملكة المتحدة وفرنسا اجتماعًا لوزراء دفاع 40 دولة يوم الثلاثاء لمناقشة استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز. وقد نشرت فرنسا حاملة الطائرات النووية شارل ديغول، بينما أرسلت المملكة المتحدة المدمرة إتش إم إس دراغون. وحذرت إيران من أن أي سفينة حربية أجنبية ستواجه "ردًا فوريًا وحاسمًا". وأكد ماكرون أن فرنسا لم تخطط قط لعملية داخل المضيق، وأن المهمة ستُنسق مع إيران، مما يثير تساؤلات حول النطاق الفعلي وفعالية المهمة المزمعة.
🌏الأسواق الآسيوية
- اختُتمت الجلسة الآسيوية بنتائج متباينة. ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنحو 0.9%، بينما تعرّض مؤشر ASX 200 (-0.8%) لضغوط من المخاطر العالمية.
- يُعدّ مؤشر كوسبي نجم الجلسة الآسيوية، إذ ارتفع بأكثر من 4-5%، مسجلاً مستويات قياسية جديدة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى قطاع التكنولوجيا (أشباه الموصلات: سامسونج، إس كيه هاينكس). وقد فعّلت بورصة كوريا آلية تعليق التداول الآلي (إيقاف التداول الخوارزمي لمدة 5 دقائق) عقب ارتفاع عقود كوسبي 200 الآجلة بنسبة 5%. وبلغت تعديلات توقعات ربحية السهم لعام 2026 نحو 265% منذ بداية العام للسوق ككل، و42% باستثناء سامسونج وإس كيه هاينكس.
العملات (الفوركس) 💱
- عزز الدولار الأمريكي نفسه في بداية الأسبوع، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وتزايد النفور من المخاطرة بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي/اليوان (DXY) بنحو 0.25%، بينما يقترب سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني من 157. أما بالنسبة للعملات الأكثر مخاطرة، فقد شهدت انخفاضًا واضحًا عند الافتتاح: الروبية الهندية (-0.8%)، البات التايلاندي (-0.8%)، الفورنت المجري (-0.8%)، الشيكل الإسرائيلي (-0.5%).
- وبرز اليوان الصيني (CNY) إيجابيًا مقابل عملات الأسواق الناشئة الأخرى. فقد ارتفع بنسبة تصل إلى 0.2% مقابل الدولار، مدعومًا ببيانات تجارية وتضخمية أقوى من المتوقع من الصين (حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 14.1% في أبريل). ومع ذلك، حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي/اليوان عند 6.8467 مقابل تقديرات السوق البالغة 6.7988، وهو أقل بقليل من المتوقع، مما يشير إلى إدارة حذرة لسعر الصرف من قبل البنك المركزي. وكان الفرنك السويسري (CHF) الأقوى بين عملات مجموعة العشر، حيث ارتفع بنحو 1.6% مقابل الكرونة السويدية (SEK).
🏢 الشركات
- تدرس شركة أبولو جلوبال مانجمنت بيع صندوق ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار (بحسب صحيفة وول ستريت جورنال) تحت ضغط تزايد حالات التخلف عن السداد وطلبات الاسترداد. يُعدّ هذا مؤشراً مبكراً على ضغوط تواجه الائتمان الخاص، وهو قطاع نما بشكل ملحوظ بعد عام 2022، ويتأثر بشدة بارتفاع أسعار الفائدة وتدهور جودة الائتمان في ظل ظروف الركود التضخمي.
- انخفضت مبيعات السيارات الصينية للشهر السابع على التوالي، بينما تشهد صادرات السيارات الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً. وتؤثر تكاليف الوقود المرتفعة، الناجمة عن الأزمة الإيرانية، سلباً على الطلب المحلي على السيارات التقليدية، في حين تدفع الصادرات العالمية للسيارات الكهربائية الصينية، حيث تستفيد شركة BYD وغيرها من العلامات التجارية من التحول الجيوسياسي في تفضيلات الشراء.
📅 ما يجب مراقبته اليوم
- يُعدّ تطور العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران العاملَ الرئيسيّ المُحفوف بالمخاطر، فأيّ مؤشر على التصعيد (كتأكيد عمل عسكري ضدّ المنشآت النووية) قد يُؤدّي إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع أسواق الأسهم. ويشهد يوم الثلاثاء اجتماعًا لأربعين وزير دفاع على مضيق هرمز، ومن المهمّ متابعة تصريحاتهم.
- ستُؤثّر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة الأمريكية هذا الأسبوع على الخطاب المُحيط بالاحتياطي الفيدرالي؛ وتشير شركة بيمكو بالفعل إلى استبعاد خفض أسعار الفائدة.
- تُمثّل قمة ترامب-شي (13-15 مايو) نقطة تحوّل مُحتملة في التجارة والعقوبات والوضع في إيران؛ وستُهيّئ الأسواق نفسها مُسبقًا.
- من المُرجّح أن تفتتح الأسواق الأوروبية تحت ضغط: ارتفاع أسعار الطاقة، وضعف المعنويات العالمية، والتوترات الجيوسياسية، ما يُشكّل خلفية سلبية لمؤشرات داكس وكاك ويورو ستوكس 50 (انخفضت العقود الآجلة لمؤشر اليورو 50 بنسبة 0.51%).
