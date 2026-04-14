أرباح بلاك روك: نمو قوي في الربع الأول

نشرت شركة الاستثمار نتائجها للربع الأول من عام 2026 اليوم قبل افتتاح السوق. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن هذه بدايةٌ مميزةٌ للعام في تاريخ الشركة. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 3% في التداولات المسائية.

ويصعب العثور على أي مؤشرات قلق بشأن وضع سوق الأسهم الخاصة/الائتمان الخاص في تقارير الشركة.



أبرز المؤشرات المالية:

الإيرادات: 6.7 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت حوالي 6.4 مليار دولار أمريكي

الدخل التشغيلي: ارتفاع بنسبة 31% ليصل إلى 2.67 مليار دولار أمريكي

هامش الربح التشغيلي: ارتفاع بنسبة تصل إلى 44.5%

ربحية السهم: 12.53 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت حوالي 11.5 دولار أمريكي

الأصول المُدارة: ارتفاع بنسبة 27% لتصل إلى 13.89 تريليون دولار أمريكي

صافي التدفقات النقدية الداخلة: 130 مليار دولار أمريكي

نمو الرسوم الأساسية العضوية: ارتفاع بنسبة 10%

تؤكد الإدارة على حجم وزخم وجودة نمو الأصول المُدارة، بهدف تبديد مخاوف السوق بشأن المخاطر التي قد تواجه الشركة، والناجمة، من بين أمور أخرى، عن قطاع الأسهم الخاصة/الائتمان الخاص. وعلى الرغم من المخاوف بشأن تعليق أو تقييد عمليات الاسترداد من صناديق/منتجات الأسهم الخاصة/الائتمان الخاص، فقد بلغ صافي التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 744 مليار دولار أمريكي.

شهد الربع الأول من عام 2026 رقماً قياسياً في تاريخ منتجات صناديق المؤشرات المتداولة للشركة. كما يبدو أن منصة إدارة الاستثمار "علاء الدين" تحقق أداءً متميزاً، حيث ارتفعت إيرادات الاشتراكات بنسبة 22% على أساس سنوي. من الناحية المالية، تشير جميع الدلائل إلى أن الربع الحالي هو ثاني أفضل ربع في تاريخ الشركة، بعد الربع السابق الذي كان الأفضل.

BLK.US (D1)

في أدنى مستويات موجة البيع الأخيرة، انخفض سعر السهم بنسبة تصل إلى 22% عن ذروته؛ إلا أن المشترين تمكنوا من الحفاظ على خط الاتجاه، ويبدو أن السعر يعود إلى مساره الصعودي. المصدر: xStation5