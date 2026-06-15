تبحث شركة NVIDIA عن مسار جديد نحو السوق الصينية. قد تفتح معالجات Vera قناة نمو بديلة.

كما أشرنا في مقالنا الأخير في نهاية الأسبوع الماضي، تعمل NVIDIA بشكل متزايد على بناء مسار بديل للحفاظ على وجودها في السوق الصينية بعد أن أدت قيود التصدير إلى قطع الوصول فعلياً إلى أنظمة معالجة الرسومات الأكثر تطوراً لديها. في ذلك الوقت، أوضحنا أنه بدلاً من "العودة التقليدية إلى الصين" عبر منتجاتها الحالية، يمكن للشركة محاولة الدخول عبر قنوات جانبية، مستفيدةً من قطاعات تخضع لقيود تنظيمية أقل، مع الاستمرار في لعب دور محوري في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

يتخذ هذا السيناريو الآن شكلاً أكثر وضوحاً مع تعزيز NVIDIA لجهودها في مجال معالجات Vera، التي تُسوّقها الشركة بنشاط لعملاء صينيين مختارين. ووفقاً لأحدث تقارير السوق، بدأت NVIDIA بالفعل بتلقي الطلبات، مع احتمال بدء عمليات التسليم الأولية في أغسطس. والجدير بالذكر أن هذا لا يقتصر على المناقشات الأولية، إذ توجد أيضاً تقارير عن عمليات نشر تجريبية أولية، بما في ذلك تكوينات الخوادم المستخدمة لتقييم الأداء في بيئات مراكز البيانات.

تمثل بنية Vera تحولاً ملحوظاً عن تشكيلة منتجات NVIDIA الأكثر شهرة. فهي معالج قائم على بنية ARM، مصمم للجيل القادم من أعباء العمل المرتبطة بما يُسمى بالذكاء الاصطناعي الوكيل، أي الأنظمة القادرة على تنفيذ مهام أكثر تعقيداً ومتعددة الخطوات بطريقة شبه مستقلة. عملياً، يُمثل هذا دخول NVIDIA إلى قطاع يهيمن عليه تقليدياً Intel وAMD، مع العمل أيضاً في مجال يخضع لقيود تصدير أقل صرامة بكثير مقارنةً بمسرعات GPU المتقدمة.



بحسب التحليلات المتاحة ومعلومات السوق، من المتوقع أن تُحقق منصة Vera تحسناً ملحوظاً في أداء بعض مهام الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالحلول المنافسة في سيناريوهات حوسبة محددة. ويُعدّ هذا عاملاً أساسياً في المفاوضات مع مُشغّلي مراكز البيانات الصينيين، الذين لا يزالون يواجهون ضغوطاً لتطوير تقنيات محلية مع سعيهم في الوقت نفسه للحصول على حلول البنية التحتية الأكثر كفاءة وقابلية للتوسع المتاحة عالمياً.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتم جزء من استراتيجية النشر المبكر خارج الصين، مما يسمح لشركة NVIDIA بتقليل المخاطر التنظيمية ودمج المنصة تدريجيًا في منظومة عملائها الأوسع. ولن يُطرح المنتج في السوق الصينية بشكل مباشر إلا في مراحل لاحقة، وذلك تبعًا لتطور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتفسير ضوابط التصدير الحالية.

من منظور السوق، يُمكن اعتبار هذا التطور استمرارًا طبيعيًا للتوجه السابق الذي لا تسعى فيه NVIDIA إلى استعادة الوصول إلى السوق الصينية من خلال أعمالها التقليدية في مجال وحدات معالجة الرسومات (GPU)، بل إلى إعادة تعريف كيفية مشاركتها في السوق بشكل كامل. فبدلًا من مواجهة العوائق التنظيمية الأكثر تقييدًا بشكل مباشر، تُحوّل الشركة تركيزها نحو وحدات المعالجة المركزية (CPU) وبنية الخوادم التحتية، مما يُتيح لها بناء قناة توسع أكثر مرونة وغير مباشرة.

مع ذلك، لا تخلو هذه الاستراتيجية من التحديات. ويتمثل التحدي الرئيسي في تزايد قوة المنافسين الصينيين المحليين والتطور المتسارع للبدائل المحلية للأجهزة، الأمر الذي قد يُحد من انتشار المنتج على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تظل المرحلة الأولية من عمليات نشر فيرا انتقائية وتجريبية، وما إذا كانت هذه المبادرة ستفتح في نهاية المطاف فصلاً جديداً من النمو سيعتمد على قدرتها على الحفاظ على التفوق التكنولوجي في بيئة معقدة وحساسة جيوسياسياً بشكل متزايد.

المصدر: xStation5