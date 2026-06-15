⚪ ارتفاع الفضة 4.5% مع انخفاض أسعار النفط

ارتفع سعر الفضة اليوم بنسبة 4.5%. وزادت أسعار الذهب بأكثر من 3%، بينما ارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم بأكثر من 5%. ومع ذلك، يشهد سعر الفضة تحولًا فنيًا هامًا، مدفوعًا أولًا بتشكل محتمل لقاع مزدوج، وثانيًا باختراق المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم.

يشير التحليل الفني إلى إمكانية ظهور نموذج "الرأس والكتفين" النظري خلال الانخفاض نحو 61-62 دولارًا للأونصة. وتُحدد هذه المستويات في الوقت نفسه القاع المزدوج المحتمل، إلى جانب نموذج "الشمعة الدبوسية" الواضح الذي لوحظ في 23 مارس. في ذلك الوقت، ارتد السعر بنسبة 33% من أدنى مستوى له إلى مستوى 82-83 دولارًا للأونصة، حيث ينبغي اعتبار خط العنق المحتمل لهذا النموذج. علاوة على ذلك، قد يكون هناك ارتداد سريع على شكل حرف V في الأفق القريب، مما قد يدفع الأسعار نحو نطاق 73-74 دولارًا للأونصة على المدى القصير. وتتمركز مقاومة قوية في هذه المنطقة، أعلى المتوسطات المتحركة لـ 50 و100 يوم.

قد يتجه سعر الفضة نحو مستوى المقاومة قصير الأجل الذي يتراوح بين 73 و74 دولارًا للأونصة. المصدر: xStation5

من حيث الانحرافات عن المتوسطات، يبدو أن سعر الفضة أقل بقليل من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم، ولكنه معقول مقارنةً بمتوسط ​​السنة. في المقابل، فقد انتعش السعر بالفعل من متوسط ​​السنة في الأشهر الأخيرة. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

عادةً ما يكون فصل الصيف موسمًا مواتيًا للفضة، كما يتضح من المتوسطات العشرية والمتوسطات طويلة الأجل. مع ذلك، يشير المتوسط ​​لخمس سنوات إلى أن الأسعار قد تبدأ بالتعافي فقط في الجلسة 160-170 من العام. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي