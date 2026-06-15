الولايات المتحدة: وول ستريت في حالة من الاندفاع بعد الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني

بدأت وول ستريت الأسبوع بمكاسب قوية عقب أنباء التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم أن التوقيع الرسمي مُقرر في 19 يونيو/حزيران، وأن الاتفاق نفسه لا ينص إلا على وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مع استمرار المفاوضات، فقد تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع التهدئة الواضحة للتوترات في الشرق الأوسط.

قبل أيام قليلة فقط، كانت الأسواق تتوقع سيناريوهات تصعيد إضافي، واضطرابات محتملة في إمدادات النفط، وضغوط تضخمية متزايدة. أما اليوم، فالوضع مختلف تمامًا. فقد بدأ المستثمرون في توقع انخفاض المخاطر الجيوسياسية، مما عزز على الفور شهية المخاطرة ودفع رؤوس الأموال مجددًا إلى الأسهم الأمريكية.

ويُعد قطاع التكنولوجيا المستفيد الرئيسي من هذا التحول في المعنويات. وتقود الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وبنية مراكز البيانات هذه المكاسب. بالنسبة للسوق، تُعد هذه إشارة كلاسيكية على "الإقبال على المخاطرة"، حيث يُقلل المستثمرون من مراكزهم الدفاعية ويعيدون تركيزهم على الأصول ذات النمو المرتفع.

كما أن رد فعل سوق النفط بالغ الأهمية. أدى احتمال استمرار انفتاح مضيق هرمز وانخفاض مخاطر انقطاع الإمدادات إلى انخفاض حاد في أسعار النفط الخام. لكن بالنسبة لوول ستريت، لا يقتصر الأمر على النفط فحسب، بل إن انخفاض أسعار الطاقة يعني انخفاض ضغوط التكاليف على الشركات، وتوقعات تضخم أكثر استقرارًا، وظروفًا اقتصادية أمريكية أكثر ملاءمة في النصف الثاني من العام.

يُعد هذا، بلا شك، العنصر الأهم بالنسبة للمستثمرين اليوم. فبعد شهور من المخاوف بشأن التضخم وأسعار الطاقة وتأثير الصراعات الجيوسياسية على النمو العالمي، تلقى السوق حجةً قويةً لتوقعات اقتصادية كلية أكثر تفاؤلًا. ونتيجةً لذلك، لا ترتفع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى فحسب، بل يرتفع أيضًا السوق الأوسع نطاقًا الذي يمثله مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع الحالي مدفوعٌ في المقام الأول بالعوامل النفسية. فالمستثمرون لم يتفاعلوا بعد مع الآثار الاقتصادية الملموسة للاتفاقية، بل مع تغير التوقعات. إذ يُسعّر السوق بيئةً جيوسياسيةً أكثر استقرارًا، وتقلباتٍ أقل في أسعار الطاقة، وانخفاضًا في مخاطر الصدمات التضخمية الجديدة.

مع ذلك، لم تختفِ جميع المخاطر. لا يزال الجانبان يواجهان مفاوضات شاقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات المستقبلية، والضمانات الأمنية طويلة الأمد. وأي فشل في المحادثات قد يُبدد سريعًا جزءًا من التفاؤل الحالي، ويزيد من النفور من المخاطرة مجددًا.

في الوقت الراهن، تُرسل وول ستريت رسالة واضحة. ينظر المستثمرون إلى اتفاق واشنطن-طهران كعامل يُخفف من أحد أهم مصادر عدم اليقين في العالم. ويُشير انخفاض أسعار النفط، وارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، والتدفق الواسع للاستثمارات في أسواق الأسهم، إلى أن السوق ترى هذا التطور إيجابيًا للاقتصاد الأمريكي وأرباح الشركات المستقبلية في الولايات المتحدة.

تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا قويًا، حيث يتفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع تأكيد الاتفاق الأمريكي الإيراني. يفسر السوق هذا على أنه انخفاض كبير في المخاطر الجيوسياسية، مما يعزز الإقبال على المخاطرة ويدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الأسهم الأمريكية. ويأتي دعم إضافي من انخفاض أسعار النفط، الذي قد يخفف من ضغوط التضخم ويحسن التوقعات الاقتصادية الأمريكية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد وول ستريت افتتاحًا قويًا، حيث تتداول معظم العقود الآجلة في المنطقة الخضراء.

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