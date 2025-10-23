أرباح بنك الإمارات دبي الوطني ترتفع 23% في الربع الثالث

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن زيادة بنسبة 23 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من نمو قياسي للقروض جاء ذلك بعد أيام من إعلان البنك أنه سيستثمر ثلاثة مليارات دولار في بنك آر.بي.إل في أكبر صفقة خارجية في القطاع المالي الهندي.

الجدير بالذكر أنه سجل أكبر بنوك دبي من حيث الأصول صافي أرباح بقيمة 6.4 مليار درهم أو ما يعادل 1.74 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي متجاوزا توقعات المحللين البالغة 5.54 مليار درهم وفقا لمتوسط تقديرات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

من جانبه قال المدير المالي للمجموعة باتريك سوليفان إن البنك قام بمراجعة توجيهاته لنمو القروض للعام بأكمله بالرفع على خلفية زيادة الطلب في الربع الثالث إذ يشار أنه استفادت البنوك في الإمارات في الآونة الأخيرة من زيادة الطلب على الائتمان في وقت تستثمر فيه حكومات في المنطقة في قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية لتنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط.

من جانب أخر نوه بنك الإمارات دبي الوطني، أن القروض ارتفعت 19 بالمئة منذ بداية العام إلى 628 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر أيلول كما نمت الودائع 14 بالمئة إلى 760 مليار درهم حيث ووصل إجمالي الأصول إلى 1.14 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث.

يذكر أن البنك الامارات دبي الذي يعتزم الاستحواذ على حصة نسبتها 60 بالمئة في بنك آر.بي.إل، يتوقع إتمام الصفقة بنهاية الربع الثاني من العام المقبل.

المصدر:XSTATION