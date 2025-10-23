اقرأ أكثر
١٢:٤٨ م · ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥

دوبيزل تؤجل طرحها العام في سوق دبي المالي

أهم النقاط
  •    تأجيل طرح ديبوزيل 

أعلنت شركة مجموعة دوبيزل القابضة ، عن قرارها بتأجيل الطرح العام الأولي المخطط له في سوق دبي المالي.

يشار أنه لم تقدم دوبيزل، التي كانت تخطط لطرح حصة قدرها 30.34 بالمئة للمستثمرين، مزيدا من التفاصيل حول القرار أو جدول زمني جديد للطرح العام الأولي.

وجب التنويه أنه منذ إعلان نيتها للطرح، شهدت مجموعة دوبيزل اهتمامًا كبيرًا وتفاعلًا قويًا من المستثمرين، بما يعكس مكانتها الريادية وربحيتها وآفاق نموها الواعدة في كل من الإمارات والسعودية. ومع ذلك، قررت الشركة تأجيل الطرح العام الأولي المخطط له، على أن تقوم بتقييم التوقيت الأمثل للطرح في المستقبل.

من جانبها تؤكد مجموعة دوبيزل التزامها بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز نمو أعمالها المربحة في دولة الإمارات، إلى جانب توسيع نطاق حضورها في المملكة العربية السعودية.

