حصاد الأسواق (23.10.2025)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا الصباح، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.3%، مما يعكس المعنويات السلبية في آسيا بعد الانخفاضات التي شهدتها وول ستريت خلال الليل. ارتفع مؤشر نيفتي الهندي (+0.7%) عقب تقارير عن احتمال خفض التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع الهندية. كما تتداول عقود مؤشر داكس ويورو ستوكس 50 على انخفاض طفيف.

يهيمن الدولار الأمريكي بوضوح على جلسة الصباح، حيث ارتفع مقابل العملات الرئيسية بعد عدة أيام من التصحيح؛ ولا يزال الين الياباني الأضعف بين عملات مجموعة العشرة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 152.41 (+0.28%).

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 60.80 دولارًا أمريكيًا للبرميل (+2.46%)، مواصلًا مكاسبه بعد الإعلان عن عقوبات أمريكية جديدة على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين والضغط على الهند والاتحاد الأوروبي للحد من واردات النفط الروسي. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على النفط الروسي (روسنفت، لوك أويل، والشركات التابعة لها)؛ يُشير ترامب إلى أن القيود تهدف إلى إجبار بوتين على التحلي بالعقلانية في مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

انخفض سعر الذهب إلى 4091 دولارًا أمريكيًا للأونصة، ليبقى قريبًا نسبيًا من مستويات إغلاق الأمس، بينما ينتظر السوق بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الجمعة.

أبقى ترامب على خططه للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة والمواد الخام وفول الصويا؛ ولا تزال العلاقات مع بوتين متوترة بعد محاولات مخيبة للآمال لإجراء مفاوضات في بودابست وألاسكا.

أعلنت شركة تسلا عن إيرادات ربع سنوية قياسية (28.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة 12% على أساس سنوي) وتدفقات نقدية حرة قياسية (3.99 مليار دولار أمريكي)، مع تسليمات قياسية للمركبات (497,099 وحدة، بزيادة 7% على أساس سنوي) ونشر قوي لأنظمة تخزين الطاقة (12.5 جيجاواط ساعة، بزيادة 81% على أساس سنوي)؛ وانخفضت هوامش التشغيل بسبب ارتفاع التكاليف والتعريفات الجمركية.