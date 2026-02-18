أرباح بي إيه إي سيستمز: أرقام قياسية متتالية في صناعة الدفاع

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز، الموردة البريطانية لمعدات الدفاع، نتائجها المالية يوم الثلاثاء. وحققت الشركة مكاسب بنسبة قليلة بعد أن فاقت توقعات المساهمين المرتفعة بشكل ملحوظ. وبلغت قيمة أسهمها مجدداً أعلى مستوياتها على الإطلاق (حوالي 21 جنيهاً إسترلينياً للسهم).

يبدو أن الاقتصاد البريطاني يواجه صعوبات متزايدة؛ إلا أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة باستمرار تُبقي إنتاج الشركات البريطانية الرائدة في مجال الصناعة مستمراً بكامل طاقته.

نتائج السنة المالية 2025 وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية:

ارتفعت الإيرادات السنوية إلى 28.3 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي.

ارتفع ربح السهم بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 68.8 بنساً.

زادت طلبات الشركة المتراكمة بمقدار 2.7 مليار جنيه إسترليني، لتصل إلى 63.1 مليار جنيه إسترليني.

وفقاً للسياسة المحاسبية للشركة:

ارتفعت المبيعات السنوية بنسبة 10% لتصل إلى 30.6 مليار جنيه إسترليني.

خلال المؤتمر، سلط ممثلو الشركة الضوء، بشكل خاص، على الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تتوقع الشركة إحراز تقدم في برامج المنصات: يوروفايتر، وإم بي دي إيه، وسي في 90.

يدعم هذا تقييم الشركة ويُمكّن من وضع توقعات متفائلة. وقد توقعت الإدارة تدفقات نقدية حرة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026. ويُتوقع أن يتراوح نمو المبيعات في العام المقبل بين 7 و9%، بينما يُتوقع أن يتراوح نمو ربحية السهم بين 9 و11%.

يبلغ توزيع الأرباح المتوقع 36.3 بنسًا للسهم، ما يُمثل زيادة بنسبة 10%.

يُعد قطاع المنصات والخدمات الأفضل أداءً، حيث ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب في هذا القطاع بنسبة 30%، إلى جانب زيادة في المبيعات بنسبة 17%.

نما قطاع الطيران بنسبة 9%، ونما قطاع النقل البحري بنسبة 11%، على الرغم من أن الأخير سجل أيضًا انخفاضًا بنسبة 3% في هامش الربح قبل الفوائد والضرائب.

BA.UK (D1)

المصدر: xStation5