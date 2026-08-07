من سيفاجئنا بأرباحه الأسبوع المقبل؟ (07.08.2026)

يقترب موسم إعلان أرباح الربع الثاني من عام 2026 من نهايته، لكن لا تزال هناك شركات واعدة تُعلن عن نتائجها المالية الآن. معظمها شركات متوسطة الحجم، ولا تزال التوقعات، سواءً الإيجابية أو السلبية، غير واضحة. فهم خصائصها يُساعد على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة قبل إعلان الأرباح، واستخلاص استنتاجات أفضل من البيانات المُعلنة.

لومينتوم

تُعدّ الشركة من أبرز المستفيدين من الطفرة الهائلة في الطلب على قوة الحوسبة. تتبوأ لومينتوم مكانة رائدة في أحد أكثر القطاعات الواعدة، وهو قطاع بدأ للتو في التوسع، وقد يُصبح أحد ركائز التوسع القادم لقطاع التكنولوجيا. إنه قطاع الفوتونيات.

يتم تقييم الشركة بأقل من قيمتها بانتظام في السوق. عبر آخر 8 مكالمات أرباح، تجاوزت توقعات السوق في جميع مكالمات الأرباح الثمانية، وأعقب 6 منها ارتفاع في سعر السهم.

يتسارع معدل النمو والأرباح ترتفع بشكل كبير. يشير هذا إلى أن الأسواق لا تقلل من تقدير أرباح الشركة فحسب، بل مع استمرار اتجاه الأرباح الحالي، قد تصبح الأخطاء أكبر. ويشير الربع الحالي في هذا الاتجاه.

وعلى نفس القدر من الأهمية، إن لم يكن أكثر أهمية، فإن الأرباح تنمو بشكل أسرع من الإيرادات، مما يشير إلى كفاءة عالية ورافعة تشغيلية كبيرة.

بحسب ما ورد تعمل الحكومة الأمريكية ووزارة التجارة على فرض حظر على واردات المفاتيح الضوئية من الصين لمنع الاعتماد على المكونات الصينية. وفي حين أن العمل على الاقتراح لا يزال في مرحلة مبكرة، فإن التأثير على النتائج، حتى لو لم يكن كبيرًا، يمكن أن يكون واضحًا بالفعل.

للتغلب على توقعات السوق حقًا، يجب على الشركة الحفاظ على وتيرة التوسع في كل من الهامش والإيرادات. ويتوقع السوق حاليًا تحقيق إيرادات تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي وربحية سهم تبلغ حوالي 3 دولارات أمريكية، بهامش إجمالي لا يقل عن 35%. تظهر المفاجأة الحقيقية فقط فوق مستوى 1.02 إلى 1.05 مليار دولار أمريكي، مع ربحية السهم حوالي 3.1 إلى 3.2 دولار أمريكي وهامش إجمالي لا يقل عن 36%.

كوهيرنت

Coherent هي أيضًا شركة تركز على الضوئيات وستستفيد من العديد من العوامل الداعمة نفسها مثل Lumentum، ولكن هناك اختلافات. لم يكن لدى Coherent بعد موقف قوي. الأساسيات جيدة، لكن التوقعات ليست مرتفعة نسبيًا كما هي الحال بالنسبة لـ Lumentum.

أكبر مساهمة في توسيع الربحية هي مزيج المنتجات. وهذا لا يعني تحولًا أوسع نطاقًا نحو قطاع مراكز البيانات فحسب، بل يعني أيضًا التركيز على منتجات محددة حيث تكون هوامش الشركة هي الأفضل. وهذا مهم لأنه على الرغم من أن النمو في قطاع مراكز البيانات يبلغ حوالي 40%، إلا أن النمو في القطاع الصناعي هو في خانة الآحاد المنخفضة.

سيكون مفتاح رد فعل السوق هو الحفاظ على ديناميكيات نمو الإيرادات أعلى من 20٪ على أساس سنوي، مع الحفاظ على هامش الربح الإجمالي أعلى من 40٪. وفي الوقت نفسه، فإن التغلب على 1.5 دولار أمريكي في ربحية السهم وتقديم توجيهات متفائلة من الإدارة سيكون أمرًا مهمًا. وبدون ذلك، قد يكون رد الفعل على النتائج صامتا.

الخطر الأكبر هو التوسع المفرط في الطاقة الإنتاجية. إن التوسع بسرعة كبيرة أو بتكلفة باهظة قد يخيف المستثمرين بسبب الضغط الرأسمالي على التدفق النقدي الحر.

برينكر إنترناشونال

برينكر هي مجموعة تمتلك عددًا من العلامات التجارية الأمريكية الشهيرة مثل تشيبوتلي وتشيليز. كانت نتائج الأرباع السابقة إيجابية إلى حد كبير، ولكن هذا النمو جاء جزئيًا من قاعدة منخفضة نسبيًا. أما اليوم، فقد ارتفعت القاعدة بشكل ملحوظ، والتوقعات أعلى.

لا تأخذ توقعات السوق والمحللين في الحسبان عدم توازن المخاطر، وهو ما يصب حاليًا في مصلحة المشترين.

أظهرت نتائج متاجر التجزئة وسلاسل المطاعم الاقتصادية الأخرى مثل ماكدونالدز، بالإضافة إلى بيانات الاقتصاد الكلي، أن المستهلكين ذوي الدخل المنخفض يواجهون ضغوطًا، بينما يركز المستهلكون الأكثر ثراءً على الشركات التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل. يتوقع السوق زيادة في زيارات المطاعم، وقد لا يكون ذلك ممكنًا.

تتأثر تشيبوتلي بشكل خاص بتكاليف البنزين واللحوم والعمالة، في حين أنها تمتلك أدوات أقل وقدرة محدودة على إدارتها. يتوقع المحللون ربحية للسهم الواحد تتراوح بين 10 و11 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، وفي ظل الظروف الحالية، سيكون تحقيق مثل هذه النتيجة صعبًا للغاية.

تستطيع السلاسل العالمية إدارة هوامش الربح والعمالة والخدمات اللوجستية على مستوى عالمي، مما يمنحها مرونة كبيرة. أما المجموعات الأصغر التي تركز على الولايات المتحدة فلا تمتلك هذه القدرة.

كاردينال هيلث

شهد قطاع الرعاية الصحية فترة ازدهار من حيث التقييمات، لكن ذلك جعل النمو الذي يتوقعه السوق حاليًا من هذه الشركات أقل منطقية.